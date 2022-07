Federmoda, Federica Morello eletta presidente

PORDENONE – E’ Federica Morello, 30 anni, di Casarsa, titolare del negozio Fm Exclusive di corso Garibaldi a Pordenone, la nuova presidente provinciale del gruppo Federmoda che annovera le sezioni dell’abbigliamento, tessile e profumerie. La nomina nei giorni scorsi nella sede dell’Ascom-Confcommercio dove è stato rinnovato anche il direttivo dopo le dimissioni di Antonella Popolizio che ha guidato, per molti anni, la categoria.

Dopo aver frequentato l’istituto di moda e design Marangoni di Milano e un lungo tirocinio nell’azienda di Giorgio Armani incentrato sullo studio e ricerca delle collezioni uomo-donna dello stilista, la giovane Morello – dopo aver consolidato ulteriori esperienze stagionali all’interno di boutique – apre nel 2017 a Pordenone un’attività di abbigliamento donna in galleria Asquini. Tre anni dopo è in corso Garibaldi dove appronta il proprio negozio con tessuti esclusivi (camice, gonne, foulard) e accessori come borse e collane realizzati solo artigianalmente.

«Il momento non è certamente dei migliori, neppure in queste ultime giorni dove c’è stata la caduta del Governo di unità nazionale» ha spiegato la nuova presidente Morello.

E aggiunge: «Resta la voglia di noi piccoli imprenditori nel voler continuare a lavorare con fiducia e passione per la crescita e lo sviluppo della nostra economia, indebolita da anni di pandemia e con le aziende sempre più in difficoltà». Ora la categoria punta, dopo i mesi estivi, di realizzare un intenso programma di attività incentrato sulla formazione professionale di titolari e collaboratori d’impresa, nonché corsi di aggiornamento e di marketing svolti direttamente all’interno dei negozi associati.

Questi i sei componenti del direttivo Federmoda che affiancano la presidente: Vera Innocente (I Marmocchi- Casarsa),De Santi Cristina (Karma- Pordenone), Parilla Serafin (Mosquito- Pordenone), Lorenzo Brescia (Intimissimi- Pordenone), Martina Maraston (Sartoria olfattiva San Michele Arcangelo – San Vito), Francesco Flamia (Varesina- Pordenone).