Attivate nuove telecamere per videosorveglianza in città

PORDENONE – Il Comune di Pordenone, in base alle necessità riscontrate dal servizio Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine operanti nel territorio e sfruttando risorse nell’ambito delle attività di potenziamento della videosorveglianza cittadina, ha individuato alcuni siti di interesse per l’installazione di nuovi dispositivi da collegare alla centrale operativa comunale.

«L’investimento di risorse in tecnologia ai fini del monitoraggio del territorio –interviene l’assessore alla Sicurezza del Comune di Pordenone Emanuele Loperfido-, a supporto della sicurezza, della Polizia Locale e delle Forze dell’ordine operanti nella nostra città, è continuo, essendo la sicurezza dei nostri cittadini una priorità».

Presso Corso Vittorio Emanuele II è prevista l’attivazione di 2 punti di ripresa per il monitoraggio della circolazione pedonale e veicolare, che si aggiungeranno a quanto già predisposto in prossimità del Municipio e garantiranno la sicurezza sia in contesti ordinari che durante lo svolgimento di particolari manifestazioni ed eventi (mostre antiquarie, mercati ed eventi internazionali come la rassegna Pordenonelegge).

Altri due punti di ripresa saranno installati presso il Parco Galvani, riaperto senza delimitazioni o cancelli di chiusura dopo la sua riqualificazione, in prossimità dell’accesso da via Vallona e via del Maglio e nell’area giochi destinata ai bambini.

Un intervento di potenziamento riguarderà anche l’area di piazzetta del Portello, garantendo la copertura del passaggio che, attraverso il parco Querini, collega la stazione ferroviaria al centro cittadino.

Ricevuto il necessario via libera da parte del Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica, organo presieduto dal Prefetto per le sue attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale, i siti verranno attivati ed entreranno a far parte integrante del sistema cittadino di videosorveglianza.

