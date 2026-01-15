Festa di Don Bosco 2026: due giorni di celebrazioni tra educazione, comunità e speranza

PORDENONE – La Festa di Don Bosco rappresenta ogni anno uno dei momenti più significativi per la comunità salesiana e per quanti ne condividono il cammino educativo. Anche nel 2026, la solennità dedicata al Santo Fondatore diventa occasione per ritrovarsi, celebrare e rinnovare un impegno che guarda al futuro dei giovani e della società.

Don Bosco ha insegnato che l’educazione è, prima di tutto, una questione di cuore. Educare significa prendersi cura delle persone, accompagnarle nella crescita e costruire, giorno dopo giorno, le fondamenta di una società più giusta e ricca di speranza. È con questo spirito che la comunità di Don Bosco Pordenone invita amici, sostenitori e collaboratori a partecipare alle celebrazioni.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 13.00, presso Don Bosco Pordenone, con il tradizionale Pranzo di Festa. Un momento pensato per condividere la gioia della ricorrenza, rafforzare i legami e rinnovare quel patto di amicizia che permette all’opera salesiana di essere, per tanti ragazzi, una casa accogliente e un orizzonte di futuro.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 31 gennaio, con un programma ricco e aperto a tutta la cittadinanza. Alle 16.30 è previsto l’incontro con Don Pierluigi Cameroni, Postulatore Mondiale delle Cause dei Santi, occasione di approfondimento e riflessione sul valore della testimonianza cristiana. Seguirà, alle 18.00, la Santa Messa Solenne, cuore spirituale della festa. In serata, spazio alla cultura e al teatro con uno spettacolo ispirato alla vita di Carlo Acutis, giovane testimone di fede capace di parlare con forza alle nuove generazioni.

La Festa di Don Bosco 2026 si conferma così non solo come un appuntamento religioso, ma come un momento di comunità, dialogo e condivisione, nel segno di un’educazione che continua a mettere i giovani al centro e a guardare con fiducia al domani.