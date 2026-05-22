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Province elettive, Giunta regionale Fvg dà via libera al ddl

Nord Est
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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – La Giunta regionale ha approvato oggi, 22 maggio, dando il via libera definitivo all’iter procedurale, al disegno di legge per il ripristino delle Province in Friuli Venezia Giulia.

“Oggi la giunta ha approvato lo schema definitivo del disegno di legge che ci riporterà alla completa ricostituzione delle Province in Friuli Venezia Giulia”, ha subito annunciato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti alle agenzie di stampa.

Termina qui il percorso in capo all’Esecutivo – ha aggiunto Roberti -: la duscussione passa ora al Consiglio regionale, sede nella quale ci saranno altre occasioni di discussione di dibattito che permetteranno di migliorare il testo e di approvarlo”.

Secondo il disegno di legge, l’obiettivo della Giunta regionale è quello di dare vita alle Province elettive.

Un primo passo sarà la nomina dei commissari per accompagnare gli enti ricostituiti grazie voto degli elettori.

Come è noto le forze di opposizione sono contrarie al ritorno delle province elettive e chiedono di conoscere i dettagli delle mansioni e della struttura amministrativa. Al.Rin.

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