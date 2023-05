Festa di San Valentino al Parco. Tradizione, spettacolo e solidarietà

​PORDENONE – Tutti al parco di San Valentino!

​Sabato 20 e domenica 21 maggio il Parco San Valentino a Pordenone ospiterà una grande festa inclusiva per grandi e piccoli, all’insegna del buonumore e del divertimento.

Dalle 15:30 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica si potranno visitare le tradizionali bancarelle con il mercatino di hobbisti e quello agroalimentare, saranno in programma spettacoli acrobatici, una gara di grigliata, lo spettacolo di DanceAbility e la musica contagiosa dei The Voodoo Devils e della 80Band. E per i più piccoli? Giochi gonfiabili, trenini e spettacoli divertenti in uno dei più bei parchi della nostra città in cui i bambini potranno giocare e correre liberi.

​

Questo il programma: sabato 20, ore 15 apertura dei mercatini, giochi gonfiabili per bambini e i trenini per grandi e piccini; ore 16 Daiana Orfei show; ore 17 dimostrazione cinofila.

Domenica 21 ore 9 apertura dei mercatini, giochi gonfiabili per bambini e i trenini; ore 10 Gruppo 835 – trenino su rotaia; ore 10:30 Griglio anch’io – competizione inclusiva di grigliata; ore 12 premiazioni della competizione Griglio anch’io; ore 15 Corpi in movimento – spettacolo di DanceAbility; ore 16 musica con Andrea Roncato e 80Band; ore 19 chiusura della manifestazione.

​

Commenta il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani: «Un’altra bella iniziativa che l’Associazione San Valentino mette in campo per grandi e piccoli, proponendo tante attività divertenti e coinvolgenti.

Sono numerose le associazioni volontariato che saranno presenti durante questo weekend al Parco, a dimostrazione di quanto sia contagioso lo spirito di solidarietà e di quanto sia importante fare rete, condividendo valori comuni. Questa associazione rappresenta senza dubbio una risorsa sociale solidale, generosa ed altruista, per Pordenone e la sua comunità.

​«Questa festa – spiega la presidente dell’associazione Luciana Pennelli – è animata da un forte spirito di volontariato. La tradizionale sagra si è sempre svolta in piazza del Mutilato a febbraio ma, par ragioni legate alla viabilità e alla presenza di nuovi cordoli che rendono l’accesso meno sicuro e più complicato, da un paio d’anni abbiamo scelto di realizzarla all’interno del parco e soprattutto nel mese di maggio, periodo certamente non consueto, ma che presenta i suoi vantaggi.

A febbraio infatti le giornate sono più corte e fa buio presto, pertanto servirebbero delle prese di corrente dentro il parco per illuminare gli stand.

Non sappiamo se in futuro questa soluzione diventerà la definitiva, ma per ora ci è parsa la scelta migliore per poter vivere tutti assieme, in sicurezza, questo momento di festa. Un ringraziamento ai tantissimi volontari che si stanno dedicando anima e corpo affinché questo evento riesca nel migliore dei modi».

​Per consentire lo svolgimento della manifestazione e per favorire la sosta dei veicoli degli espositori, nei giorni di sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutti gli stalli di sosta presenti dell’area di parcheggio prossimi all’ingresso da via San Valentino e di quelli dell’area parcheggio presso l’Auditorium Concordia e l’Istituto ITST Pertini di via Concordia.

Inoltre è istituito il divieto di transito dall’accesso carrabile da via San Valentino e anche dall’accesso carrabile del parcheggio dell’Auditorium Concordia e dell’ITST Pertini, con ingresso da via Interna.

Tali divieti sono estesi a tutti i veicoli, eccetto a quelli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, al personale dell’organizzazione, agli espositori e a chi presenta apposito pass.