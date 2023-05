Skating Club Comina vola con i Master a San Benedetto

PORDENONE – Pioggia d’oro per lo Skating Club Comina nel bagnato weekend del 13 e 14 Maggio a San Benedetto del Tronto (AP), teatro del Campionato Italiano di Corsa su strada per le categorie Junior, Senior e Master di pattinaggio di velocità.

Sono 4 le medaglie (3 ori e 1 bronzo) che la società pordenonese ha conquistato per le categorie Master, che per numero di atleti e livello di prestazioni porta da sempre il Comina in alto fra le società italiane.

Ottime prestazioni per Monica Cais, categoria Master 50 femminile. Vittoriese ma con l’animo sportivo da anni legato al Comina, Monica ha conquistato 2 primi posti rispettivamente nella 5000mt e nella 10000mt, che le hanno valso il Titolo italiano nella prima gara e il bronzo nella seconda (frutto della combinata di altre 2 competizioni nazionali).

2 ori anche per Mattia Selan, al suo primo anno nella categoria Master 30 maschile, che ha conquistato il Titolo Italiano nella 5000mt e nella 10000mt con un’ottima prestazione che non è stata fermata neanche dalla pioggia battente.

Ottimi i risultati anche degli altri Master, fra cui non si può non menzionare Paolo Bomben, nella categoria Master 50M – che ha sfiorato il podio per pochi centesimi nella 5000, una delle gare più combattute, oltre a conquistare un 7° posto nella 10000. Buone prestazioni anche per Ljuba Meneghetti M40 F- 4° nella 5000 e 4° nella 10000, Daniela Sanson M50F – 6° nella 5000 e nella 6° 10000 e Giorgio Doardo M50M – 11° nella 5000 e 10°nella 10000.

Ma non è stata solo la categoria Master a far parlare di sé. Non è certo passato inosservato il grande ritorno nel panorama agonistico di tre campionesse mondiali ed europee che hanno deciso di calcare nuovamente le piste di pattinaggio nazionali: Giulia Bongiorno, Chiara Pignat e Anna Giroldi, tutte riunite sotto l’egida del Comina, hanno infatti deciso di darsi un’altra occasione e di aggiungere al palmares le ultime gare mancanti, in particolare la Team Sprint.

Sono stati mesi intensi quelli che da settembre 2022 hanno visto le atlete, già allenatrici delle categorie giovanili oltre che professioniste impegnate in importanti progetti professionali(ricordiamo che Giulia Bongiorno sta portando avanti, insieme al CRO di Aviano, uno studio scientifico sul pattinaggio, con la finalità di analizzare il movimento del pattinatore per estrarre delle informazioni utilizzabili per la preparazione dell’atleta, per la prevenzione degli infortuni e per la riabilitazione post infortunio) trascorrere molte ore alla settimana in pista, spesso in tarda serata, per ritrovare la condizione atletica ottimale e la sicurezza necessaria per affrontare nuovamente le gare, con l’aiuto dell’allenatore e compagno di squadra Mattia Selan.

Molta emozione, accompagnata forse da un po’ di amarezza, per la Team Sprint di Bongiorno e Pignat, che purtroppo per pochissimi centesimi si è fermata alle semifinali, con un 7° posto. <>.

Buon risultato per Anna Giroldi, che dopo la vittoria della mezza maratona di Trieste solo una settimana prima, ha conquistato l’11° posto nella gara a punti.

Ora il trio si prepara per il prossimo appuntamento nazionale, i Campionati italiani su pista a Pollenza (MC) dal 9 all’11 Giugno