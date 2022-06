Festa sul Nonsel celebra il solstizio d’estate

PORDENONE – Le aree del ponte Adamo ed Eva, dell’imbarcadero Parco Flu e la Riviera del Pordenone sono i luoghi della città in cui venerdì 17 sabato 18 e domenica 19 giugno si terrà la Festa sul Nonsel, promossa dal Comune di Pordenone, ProPordenone, ProLoco Pordenone in collaborazione con una ventina di associazioni e il sostegno della Regione FVG e di Io Sono Friuli Venezia Giulia.

L’assessore Walter De Bortoli ha ricordato che questa edizione della Festa coinvolge di più il Noncello, in qualità di fiume della città e che sarà animata da iniziative dedicate alla cultura, da spettacoli musicali, da mercatini e chioschi enogastronomici, da escursioni naturalistiche ed ambientali, che offriranno alla comunità non solo cittadina tre giorni di divertimento e spensieratezza.

Venerdì alle 18.30 l’apertura della manifestazione con l’apertura dei chioschi enogastronomici e appuntamento con la solidarietà con una raccolta di fondi da devolvere all’Associazione giovani diabetici In Su e all’Ansm.

Sabato all’imbarcadero dalle 9 alle 16 le gite in canoa sul Noncello e fino alle 18.30 l’escursione fluviale a bordo del Pontoon boat , eventi che verranno riproposti anche domenica. In mattinata verranno aperti il mercatino degli hobbisti e nel pomeriggio sono in programma passeggiate nella natura e in città, concerti di Piano city alla Santissima, spettacoli di danza, ginnastica e sedute di yoga.

Alle 21 all’imbarcadero la serata musicale ad ingresso gratuito con Riccardo Fogli e Tony Pagliuca ex componente delle Orme. Nello stessa luogo, la musica sarà la protagonista anche la domenica mattina, con l’originale ed atteso concerto all’Alba alle 5.18 sulle rive del Noncello a cura dell’Ensamble Faedis. Alle 15.30 visite turistiche dedicate alle opere del “Pordenone” che si trovano nei borghi di Pordenone.

Nel corso della giornata poi mostre statiche di trattori antichi e moderni, con l’apporto di ragazzi e ragazze che lavorano la terra, l’esposizione di vespe storiche e moderne del Vespa Club Pordenone che ha presentata il suo nuovo logo che mette in evidenza lo stemma del Comune, raduni e sfilate di moto ed auto d’epoca, esibizioni di arti marziali al Parco Flu e pattinaggio sulla Rivierasca e ancora ginnastica ritmica , dimostrazione di attività sportive fitness , escursioni in biciletta, iniziative di natura ambientale e visita alle bancarelle dei prodotti tipici del territorio.

Saranno svelate le risultanze dell’analisi dell’acqua effettuata dagli studenti del Kennedy curata dall’Ass Speleologica e sono stati sensibilizzati anche i camperisti che potranno sostare al Marcolin e al park davanti Al Lido.

Franco Tonus presidente della Proloco Pordenone, fra le altre iniziative ha evidenziato che nel calendario di quest’anno è stato inserito anche lo sport, con dimostrazioni di hockey e scherma in piazzetta Calderari ma anche la collaborazione con la rassegna Piano City, mentre il presidente della ProPordenone Giuseppe Pedicini ha posto l’attenzione sulle attività fatte propriamente in acqua come le gite in canoa, in Pontoon boat curata dall’Associazione Gommonauti e l’esibizione dell’imbarcazione condotta dal team delle donne operate al seno curata da Mauro Baron.

La presentazione del nutrito programma si è chiusa con l’intervento del sindaco Alessandro Ciriani che ha manifestato l’apprezzamento per la significativa collaborazione fra le associazioni che con intraprendenza e passione partecipano , contribuiscono e animano la Festa sul Nonsel.

Il programma dettagliato è pubblicato sui siti del Comune e delle asosciazioni ProPordenone e ProLoco Pordenone.