Festival clarinetto, gran finale il 7 con concerto duo Marcolina Labelli

PORDENONE – La quinta e ultima giornata del Festival Internazionale di Clarinetto, domenica 7 giugno, propone un’altra chicca. La Colazione con il compositore, in programma alle ore 9.30 in piazza della Motta. A cura del maestro Michele Mangani e intitolata “Monologue”, non è semplicemente una colazione, ma un piccolo rito culturale, intimo e raffinato, dove musica e con convivialità si intrecciano. L’evento si svolge in uno spazio raccolto dove l’atmosfera è informale ma attenta, pensata per favorire l’ascolto e la conversazione. Il compositore non è distante su un palco, ma presente tra il pubblico annullando la distanza del concerto: è un dialogo, un incontro umano e artistico.

Mangani è anche quest’anno uno dei giurati del 2° Concorso Internazionale di Composizione per Cori di Clarinetto e Direttore d’Orchestra al Concerto di Gala svoltosi sabato al Capitol.

Alle 19.30, nel Chiostro dell’ex Convento di San Francesco, il gran finale della sesta edizione del Festival Internazionale di Clarinetto sarà affidato al concerto del duo Marcolina Labelli (clarinetto e piano), un momento musicale dove il programma d’improvvisazione coinvolgerà il pubblico in un viaggio sonoro tra gli archi del chiostro medievale.

Proseguirà anche domenica la kermesse dei Cori di Clarinetto che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni del Festival Internazionale di Clarinetto. Dopo le performance del sabato, domenica sempre all’ex Convento di San Francesco, si esibiranno il Pithecantropus Clarinet Ensemble di Livorno diretto da Carlo Failli; il Rovereto Rwo Clarinet Choir diretto da Andrea Loss (ore 11.30), l’FVG Claricoro diretto da Lino Urdan (ore 15); il Vicenza Coro del Conservatorio “A. Pedrollo” diretto da Adalberto Ferrari (ore 16) e il Catania Calamus Clarinet Ensemble diretto da Carmelo Dall’acqua (ore 17).

A Palazzo Mantica alle ore 11 si esibiranno invece i portoghesi dell’Ensemble De Clarinetes De Evora.

Continua anche domenica fino alle 22.30 l’offerta enogastronomica alle casette allestite in via della Motta gestite da Osteria al Cavaliere Perso, Smile Bar, Osteria Tramai e Corner. Un’opportunità da non perdere per assaporare le prelibatezze del territorio pordenonese e friulano.

Sabato sera grande successo del Concerto di Gala tenutosi al Capitol, con la partecipazione dell’Orchestra da Camera di Pordenone diretta dal maestro Michele Mangani, ospite il solista Simone Nicoletta, primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, tra i più apprezzati clarinettisti italiani della nuova generazione. In un dialogo raffinato tra archi e clarinetto, il concerto unisce virtuosismo ed espressività, attraversando repertorio classico e suggestioni contemporanee.