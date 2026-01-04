Fiaccolata per il quartiere di Villanova in occasione del Panevin

PORDENONE – Lunedì 5 gennaio presso il Centro Sportivo Lupieri di Villanova ci sarà il Panevin della Festa in Piassa. A precedere la tanto attesa accensione del falò, per le vie del quartiere avrà luogo la tradizionale fiaccolata, accompagnata dalla musica della Unbrassed Street Band.
Per garantire lo svolgimento di questa camminata per le vie del quartiere, dalle ore 19.45 e fino al termine della manifestazione, è stata disposta la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutti i veicoli, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie o piazze: partenza alle ore 19.45 dal Centro Sportivo Armando Lupieri in via Pirandello 33, poi a dx per via Pirandello, a sx per via Carducci, a dx per via Manzoni, a sx per via Leopardi, a sx per via Goldoni, a sx per via Pirandello, con rientro al Centro Sportivo Armando Lupieri, dove avrà inizio il Panevin!
PORDENONE – Lunedì 5 gennaio presso il Centro Sportivo Lupieri di Villanova ci sarà il Panevin della Festa in Piassa. A precedere la tanto attesa accensione del falò, per le vie del quartiere avrà luogo la tradizionale fiaccolata, accompagnata dalla musica della Unbrassed Street Band.