Enzo Zanello

di anni 87
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Ne danno il triste annuncio il figlio Edi, le figlie Cinzia e Laura,
la nuora Gina, i generi Fabrizio e William,
i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Morsano al Tagliamento, 21 maggio 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 25 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Morsano al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Domenica 24 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Morsano
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Enzo.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla signora Suma
per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it