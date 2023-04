Fidapa a lezione di vino con Maria Teresa Gasparet

PORDENONE – Si è concluso con piena soddisfazione delle socie e della Presidente FIDAPA della sezione di Pordenone, Annamaria Poggioli, il primo percorso di avvicinamento al vino tenuto dalla sommelier e giudice sensoriale Maria Teresa Gasparet, svoltosi in tre incontri dall’11 al 18 aprile presso la Sala Artisti dell’Hotel Santin.

Come ha sottolineato Annamaria Poggioli, la cultura del vino affonda le radici nelle tradizioni dei popoli e rappresenta in questo momento, in tutto il territorio nazionale, la via di eccellenza e di crescita di molte categorie di donne che, come imprenditrici, giornaliste, enologhe, tour operators, costituiscono l’importante realtà delle mille donne dell’associazione Donne del Vino.

La nostra realtà locale può ritenersi fortunata, costellata di giovani imprenditrici ed esperte, la cui attività sta apportando passione, professionalità, idee e freschezza al settore.

Maria Teresa Gasparet ne è un esempio. Preparata, comunicativa e coinvolgente è riuscita in circa otto ore di laboratorio con 10 curiosissime allieve, a fornire gli elementi di base, e non solo, per poter apprezzare le qualità organolettiche di un vino, di uno spumante e di saperne curare anche gli abbinamenti con il cibo.

Si è parlato di vitigni, coltivazioni, metodi di vendemmia e di vinificazione, per poter arrivare con consapevolezza al momento tanto atteso della degustazione.

Una materia vasta, affascinante, complessa e meritevole di approfondimenti che non tarderanno ad arrivare, vista la rilevanza delle nozioni acquisite che appartengono alla secolare storia dell’uomo ed ora anche a quella della donna.

Antonietta Maria di Paola