Radioamatore Tech Expo e Alto Adriatico Motori d’Epoca

PORDENONE – Alto Adriatico Motori D’Epoca, in programma il 22-23 aprile all’interno della 57^ Fiera del Radioamatore HI-Fi Car è la nuova manifestazione di Pordenone Fiere dedicata ai motori d’epoca che inserisce questo nuovo settore nel calendario di oltre 30 manifestazioni in programma nel 2023 nel quartiere fieristico pordenonese.

Alto Adriatico Motori D’Epoca si terrà all’interno di un evento contenitore che offre al suo pubblico di oltre 30.000 visitatori da tutto il Nordest e da Slovenia e Croazia ben 4 manifestazioni in contemporanea con un unico biglietto di ingresso: Fiera Nazionale del Radioamatore – Tech Expo, il più grande outlet italiano di elettronica e informatica, Nord Est Colleziona-Uniformexpo, Mostra mercato di collezionismo militare, filatelia, numismatica, Fotomercato, Mostra-scambio antiquariato, modernariato e digitale fotografico e appunto Alto Adriatico Motori d’Epoca, evento novità che porterà nei circa 10.000 mq complessivi dei padiglioni 1, 2, 3 della Fiera di Pordenone rivenditori, ricambisti, preparatori, club e associazioni che operano nel mercato dei motori storici e d’epoca.

Oltre 6.500 mq di spazi fieristici sono dedicati agli stand commerciali di saloni, concessionari di auto e moto d’epoca, vintage e youngtimer mentre in 800 mq si snoda il mercatino di privati e commercianti che vendono ricambi di ogni genere per auto e moto come Fiat 500, Vespa, Bmw ma qui è molto facile trovare ricambi per qualsiasi altro mezzo storico. Numerosa anche la presenza in fiera di club del territorio e registri storici di marca: Ruote del Passato, Serenissima Storico, Vespa Club per citarne alcuni

Nell’area esterna sono in programma raduni di club di auto e moto dedicati ad appassionati di BMW, Alfa Romeo, Vespa, Lambretta e auto d’epoca americane.

Tra i pezzi di particolare interesse in mostra gli appassionati potranno ammirare: la Lancia Delta Integrale voluta da Agnelli e regalata al calciatore Baggio a cura di Italia Motor Sport, particolari serie di modelli Alfa Romeo equipaggiati con il motore Busso, famoso per prestazioni e tecnologia avanzata, la Cinquecento targata PN 0001 e la serie di Lambrette targate PN 0001 PN 0002 PN 0003.

Inoltre, per la prima volta ad una esposizione pubblica potranno essere ammirati i modelli “ULTIMA Lamborghini STO” (60 di 60 al mondo) e “UNICA Ducati Panigale V4 SP2 STO”. Spazio anche ai trattori d’epoca con l’esposizione di interessanti modelli Lamborghini, Porsche, Landini dagli anni 40.

Ospite d’onore di Alto Adriatico Motori d’Epoca sarà Miki Biasion, ex pilota di rally, due volte campione del mondo nel 1988 e nel 1989, e attualmente protagonista di molti rally raid. Il campione sarà presente in fiera allo stand di Italia Motor Sport per incontrare i preparatori delle sue Lancia Delta e tutti gli appassionati.

Un premio alla carriera sarà dedicato ad un altro importante ospite della manifestazione: Piero Spriano, non solo un “elettrauto” come lui stesso si definisce, ma un punto cardine, insieme ad altri “geni” che a Biella nell’Atelier MFS Maglioli hanno “preparato le migliori Lancia per i rally che hanno fatto la storia di questo sport. «Piero Spriano ha saputo coniugare professionalità, simpatia ed estro portando sui campi di gare dei più famosi rallies mondiali la genialità italiana» così recita la motivazione del premio.

Alto Adriatico Motori d’Epoca è una nuova fiera molto attesa nell’ambiente come occasione per ammirare una vasta gamma di mezzi a motore, anche militari, acquistare accessori, parti di ricambio e componenti per mezzi di trasporto storici e vintage, confrontarsi con meccanici specializzati e i principali Club Auto Storiche, incontrarsi per scambiare informazioni, scoprire nuovi servizi e condividere esperienze di restauro.

Alto Adriatico Motori d’Epoca è anche una vetrina ideale per chi desidera vendere il proprio mezzo: a loro sarà dedicata un’area della manifestazione. Il mondo delle auto storiche e dei progetti di restauro è una realtà affascinante ma è anche diventato un’opportunità d’investimento: negli ultimi due decenni, il mercato di questi veicoli ha registrato un aumento costante e il valore del mercato si è apprezzato negli ultimi 10-15 anni più di quello di orologi, dei gioielli o del vino.

Il fascino delle vetture, la passione dei collezionisti e l’investimento nell’acquisto di modelli rari esigono ormai un approccio professionale, di qualità lasciando poco spazio all’improvvisazione. Gli operatori del settore ma anche gli appassionati collezionisti sentono l’esigenza di servizi di certificazione che tutelino il valore, l’autenticità delle vetture e la corretta esecuzione dei lavori eseguiti durante un progetto di restauro anche in considerazione del fatto che il mercato italiano può contare su artigiani di altissimo livello in grado di realizzare veri e propri capolavori.

Motori d’epoca alla sua prima edizione ha l’ambizione di volersi collocare sul mercato nazionale ed europeo, focus Austria Germania Slovenia e Croazia, come un evento di alto livello dove poter incontrare fornitori selezionati, confrontarsi con esperti del settore, professionisti ed artigiani d’eccellenza.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con PortobelloCar, il primo portale web interamente dedicato al mondo delle auto storiche e del loro restauro.

All’interno della Piazza PortobelloCar, un’arena allestita al centro del percorso fiera, i visitatori potranno ascoltare dal vivo la storia di uomini, artigiani, meccanici specialisti delle auto storiche, artisti, collezionisti od anche semplici appassionati che desiderano condividere le loro esperienze.

Durante i 2 giorni sono in programma 8 incontri e tavole rotonde che porteranno a scoprire risvolti inediti dei rally, delle esperienze di viaggio con un’auto d’epoca, delle tecniche di restauro, dell’importanza della certificazione e di cura delle auto storiche. Le poste italiane dedicano un annullo filatelico alla manifestazione.