Fidapa celebra la Cerimonia delle Candele con 10 nuove socie

PORDENONE – Le candele accese, come il rito vuole durante la Cerimonia delle Candele in tutte le sezioni Fidapa del mondo, hanno visto brillare i volti di 10 nuove socie, venerdì 22 all’Hotel Moderno di Pordenone.

Più di cinquanta ospiti tra cui la Presidente della sezione Fidapa di Udine Cinzia Del Torre e Guglielmina Cucci, nella doppia veste di socia e rappresentante dell’amministrazione comunale di cui ha portato il saluto, quale Assessora alle Politiche Sociali.

Nel messaggio di apertura della cerimonia, la Presidente della sezione Fidapa di Pordenone, Morena Cristofori, ha sottolineato la valenza internazionale dell’Associazione, accreditata presso gli organismi ONU e il Consiglio d’Europa, ed il peso che la cerimonia ha per tutte le socie nel mondo da più di 80 anni, quale legame simbolico di finalità comuni da perseguire per l’empowerment femminile e per la lotta alle differenze di genere sia in famiglia che nella società.

L’accensione delle candele, nei colori predefiniti del bianco, blu, rosa e verde, rappresenta la comunanza di intenti e di obiettivi delle 300 sezioni Fidapa sparse nel mondo e la forza della loro unione.

Guglielmina Cucci ne ha sottolineato il valore e quanto sia importante il ruolo dell’associazione nel sostenere le donne nel raggiungimento delle pari opportunità e nei vari ambiti delle attività sociali, protagoniste sempre dei cambiamenti in tutti i settori, che arricchiscono con competenza, talenti e punti di vista differenti.

Come da protocollo internazionale la Vicepresidente Maria Luisa Casucci ha dato lettura del messaggio inviato dalla Presidente Nazionale Concetta Corallo, in cui viene ribadita l’importanza non solo della consapevolezza degli obiettivi sanciti nello statuto dell’associazione, ma anche dell’azione da intraprendere per perseguirli.

La solennità della preghiera Internazionale è stata affidata all’appassionata voce della Past President Annamaria Poggioli e al canto corale degli inni Nazionale, Europeo e di Fidapa BPW, attraverso cui tutte le socie presenti hanno ribadito la fede nei valori fondanti dell’umanità e dell’unità di tutte nel superare le differenze di religione, nazionalità, lingua e la promessa di mettere al servizio delle attività dell’associazione le proprie competenze, i propri talenti.

E di umanità, competenze e talenti diversi, la Fidapa si è sicuramente arricchita con l’entrata ufficiale di nuove dieci socie, con professioni e ruoli sociali di grande rilievo: Annamaria Avellina, Vera Casagrande, Cristiana Cirielli, Benedetta Cojazzi, Daniela Dose, Chiara Lo Presti, Giovanna Morsanutto, Costanza Orsola, Nicoletta Suter, Chiara Vergani.

A ciascuna, quale segno di appartenenza e benvenuto, è stato consegnato un dono prezioso : lo Statuto dell’Associazione, il saggio della socia Carla Paoloni sulla storia delle donne nella poesia “La Voce delle Donne: da Saffo ad Alda Merini” ed. Fidapa, il portachiavi del 45° anniversario della fondazione Fidapa di Pordenone e una grande accoglienza amicale e solidale.

Il programma in cantiere per i prossimi mesi è molto ricco ed impegnativo come sempre…di nuove forze e di nuove idee ci sarà quindi bisogno, per rinnovare, migliorare e per non dimenticare quanto è stato fatto da parte delle socie fondatrici che hanno saputo trasmettere non solo i risultati del fare, ma soprattutto l’entusiasmo e la motivazione per continuare a battersi per una causa non ancora vinta del tutto, poiché ancora tante donne in tante parti del mondo non godono del primo diritto primario, la libertà: di parola, di essere, di scegliere!

Antonietta Maria Di Paola