Pordenonelegge-PAFF!, sottoscritto accordo promozione libro e fumetto

PORDENONE – Un accordo per sinergie reciproche legate alla promozione del fumetto nell’editoria e all’editoria del fumetto: lo hanno sottoscritto a Palazzo Badini, sede di Fondazione Pordenonelegge.it, nella mattinata di oggi martedì 26 marzo, i presidenti di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti e di Vastagamma, ente gestore del progetto PAFF!, Marco Dabbà.

Un Protocollo d’intesa che riprende gli accordi in precedenza sottoscritti dalle due importanti realtà culturali: sarà operativo nel biennio 2024/2025 ed è stato siglato alla presenza dei rispettivi vertici culturali e amministrativi.

La collaborazione indicata nell’accordo prevede la promozione sinergica delle iniziative che avranno come oggetto comune da un lato l’editoria (Pordenonelegge) e dall’altro il fumetto (Vastagamma/PAFF). Le due istituzioni si impegneranno dunque a scambiare informazioni in merito alle rispettive iniziative e incontri legate alla presentazione di libri dedicati al fumetto, a concordare eventi, corsi, incontri e percorsi comuni aventi come tema il mondo del fumetto, da promuovere congiuntamente per darne diffusione in modo coordinato.

Prima tappa di realizzazione della collaborazione prospettata dal Protocollo sarà pordenonelegge 2024, la Festa del Libro con gli Autori che festeggia quest’anno la 25^ edizione in programma dal 18 al 22 settembre.

E numerosi saranno per l’occasione gli incontri progettati con PAFF! intorno al mondo del fumetto con protagonisti, autrici e autori, e con molte novità editoriali.

«Nell’anno che scandisce il primo quarto di secolo di pordenonelegge, siamo convinti dell’importanza di consolidare e implementare le sinergie avviate con le realtà culturali di riferimento per il territorio: per questo Fondazione Pordenonelegge.it – spiega il Presidente, Michelangelo Agrusti – crede nella forza del rinnovato accordo di programma con PAFF!: un Protocollo–quadro nel quale potranno inscriversi eventi e progetti culturali legati al libro e al fumetto, con la partecipazione di artisti, autrici e autori che in quest’ambito gravitano, e che nella vetrina del festival, dal 18 al 22 settembre 2024, potranno disporre di una vetrina prestigiosa per presentare il proprio lavoro, sapendo di poter contare sull’attenzione della stampa e dell’editoria nazionale, Un accordo, dunque, a tutto vantaggio della comunità e del pubblico, ma anche della filiera artistica e culturale legata all’universo del libro e al linguaggio espressivo del fumetto».

«L’accordo con Fondazione Pordenonelegge.it – afferma il presidente di PAFF!, Marco Dabbà – costituisce una base solida per l’attività condivisa nei rispettivi ambiti, che sono ineluttabilmente connessi e vicini. Il direttivo sta lavorando per favorire le collaborazioni col territorio, oltre a quelle nazionali e internazionali, e ritiene che quella con Pordenonelegge vada nella direzione intrapresa e per questo esprime grande soddisfazione, in special modo per quanto le due realtà potranno fare assieme».

