Fidapa, concerto in ricordo di Angela Mormile

PORDENONE – L’Ensemble Vocale “Angela Mormile” Fidapa, ha voluto dedicare ieri sera all’Hotel Santin, alla presenza di molte socie ed amici, della Presidente Morena Cristofori e della Past Presidente Annamaria Poggioli, un concerto all’amatissima socia, corista e splendida amica Angela Mormile, fondatrice dell’Ensemble nel 2007 e sua storica presidente, che tanto si è spesa con passione nelle Arti e nella Musica, e nel Canto in particolare, nella sua pregiata vita.

Scomparsa inaspettatamente il 12 luglio scorso ha lasciato tanta tristezza e sconforto in quanti l’hanno amata, apprezzata e frequentata come amica, docente, donna impegnata in attività culturali ed in numerose cause a favore dei più fragili e dei più deboli.

Angela amava scrivere poesie e ci ha lasciato un suo testamento in un testo poetico dedicato al coro, e al significato che essere coro rappresenta, che nel corso della serata è stato declamato dalla bravissima corista e socia Giovanna Calvo Di Ronco e le cui parole non hanno mancato, nella loro efficacia, di commuovere tutti gli amici presenti e Roberto Fedrigo, sposo sempre amorevole accanto alla sua compagna di vita e di sogni fino all’ultimo istante.

Emanuele Lachin, affezionato e paziente Direttore dell’Ensemble, ha ricordato Angela con simpatici aneddoti, ed ha eseguito, insieme alle coriste, brani rivisitati del tradizionale repertorio anni ’20-’60, che solitamente viene portato in giro nelle Case di Riposo e nelle RSA, per offrire un momento di giovialità e di svago ai loro anziani ospiti.

La nuova Presidente dell’Ensemble, Romanina Santin, ha avuto parole di affetto e di encomio nel ricordare a tutti la volontà e l’entusiasmo di Angela al momento della sua fondazione, e i tanti bei momenti trascorsi insieme. Anche la socia e sensibile scrittrice Carla Paoloni, ha letto commossa i suoi bellissimi versi dedicati alla cara amica Angela in occasione della sua dipartita.

A conclusione della serata, il Coro ha voluto omaggiare Roberto Fedrigo, attraverso la socia e corista Raffaella Ferli, di una targa a forma di cuore con dedica dell’Ensemble “Angela Mormile” Fidapa, a suggello dell’incancellabile legame esistente.

Angela Mormile è stata “gentilezza,umiltà ed empatia”, qualità racchiuse nei versi che lei dedicava a se stessa nel 2015 e che ora si possono leggere sulla sua tomba:

“ Vibra il tuo cuor/ senza insuperbire, luce t’ispiri/a purezza assurta, intona a tutti amor/senza ricatto”…

Sarai nostro canto del cuore Angela, nostro entusiasmo e amore nel parlare con il prossimo…sempre troveremo la strada ricordando il tuo fiducioso e limpido sguardo.

Antonietta Maria di Paola