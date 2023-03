Fidapa e “Donne del Vino”, unite per un futuro migliore

PORDENONE – Il convegno FIDAPA “Unite per un futuro migliore”, ” sul tema nazionale FIDAPA BWP ITALY “Nuove azioni attraverso la cooperazione”, organizzato dalla Past Presidente Sonja Pin in collaborazione con l’associazione nazionale “le Donne del Vino” si è svolto, come programmato, presso la Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone, alla presenza di un pubblico interessato e prevalentemente femminile, a conferma del trend emerso dai lavori.

Le giovani relatrici, Elena Roppa, Delegata Regionale FVG – Associazione Nazionale Donne del Vino, Maria Teresa Gasparet , Vice Delegata sommelier professionista e Debora Gelisi, Enologa e produttrice di vino della nota azienda locale di San Quirino, hanno conversato piacevolmente con il pubblico sul tema del vino all’interno del ben più ampio quadro della sostenibilità, mettendo in evidenza come la presenza femminile nel settore, sia come produttrici che fruitrici, sia aumentata esponenzialmente diventando sempre più incisiva per la valorizzazione del vino come prezioso elemento culturale, frutto di un lavoro di generazioni che ben si è fuso con la ricerca scientifica, tecnologica, ambientale, e che si preoccupa nel salvaguardare la propria qualità , di preservare l’ambiente circostante, come ha spiegato con passione e convinzione la giovanissima imprenditrice Debora Gelisi,

impegnata a custodire la trasmissione di una preziosa eredità di famiglia, arricchendola con le conoscenze acquisite negli studi universitari.

Elena Roppa ha sottolineato, insieme a Maria Teresa Gasparet, l’importanza della formazione dei giovani sull’argomento “vino”, in quanto scrigno di tradizioni, cultura e di un duro e paziente lavoro che necessita di alte competenze per essere qualitativamente competitivo sul mercato globale. Solo con adeguate conoscenze, infatti, i giovani potranno avvicinarsi alla degustazione del vino con consapevolezza, responsabilità e rispetto.

A mettere in evidenza l’indiscutibile fascino del pregiato prodotto, che nella nostra regione vanta un ampio ventaglio di produttori e cantine famose ormai in tutto il mondo, sono intervenute la Presidente Fidapa sezione di Pordenone , Annamaria Poggioli, la Vice Presidente e Assessora alle Attività Produttive, Agricoltura e al Turismo, Morena Cristofori e la Past Presidente del Distretto Nordest, Susanna Benetti.

In particolare Annamaria Poggioli ha evidenziato nel saluto iniziale quanto il successo professionale delle donne sia frutto di una garantita possibilità sociale di conciliare il ruolo familiare polifunzionale con quello dell’impegno sul fronte del lavoro.

In questa prospettiva vogliamo continuare a seguire il cammino nella direzione già intrapresa , “unite per un futuro migliore”, sicure dell’insostituibile “prospettiva femminile” in ogni settore.

Antonietta Maria Di Paola