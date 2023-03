Fidapa, le suggestioni della Cerimonia delle Candele

PORDENONE – Si è svolta all’Hotel Moderno, martedì 14 marzo, la tradizionale e simbolica “Cene delle Candele” , un rito che da più di 80 anni ha luogo in tutto il mondo ad opera delle Federazioni Donne Arti e Professioni e delle BPW.

Come ha ricordato la Presidente Annamaria Poggioli “le candele simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne che, impegnate nei ruoli ancora difficili da conciliare, con speranza e unite in una reciproca solidarietà internazionale, potranno vincere le sfide attuali e del futuro”.

E di solidarietà ai popoli e ai bisogni delle donne in drammatica difficoltà c’è ancora tanto bisogno in questo difficile momento epocale, come ha evidenziato il pregnante e commovente messaggio della Presidente Internazionale Catherine Bosshart letto da Daniela Tommasi, segretaria della sezione Fidapa di Pordenone, riferendosi in particolare alla guerra in Ucraina e ai diritti violati delle donne dell’Afghanistan e dell’Iran. Non sono mancati nel messaggio i ringraziamenti per quanto finora fatto a sostegno della causa ucraina.

Sono inoltre intervenute sul tema della serata le socie Morena Cristofori, Vicepresidente Fidapa e Assessora alle Attività Produttive e al Turismo, che ha letto il messaggio della Presidente Nazionale Fiammetta Perrone, e Guglielmina Cucci, Assessora alle Pari Opportunità.

Come da tradizione, la cerimonia ha sancito l’ingresso di una nuova e giovane socia, Martina Maraston, presentata dalle madrine Giovanna Santin e Isabella Scotti, che ne hanno elogiato le qualità di coraggiosa e preparata imprenditrice sanvitese nel settore della creazione profumi personalizzati con la sua “Sartoria Olfattiva San Michele Arcangelo”. A lei è toccato l’onore di accendere la candela rosa, destinata a far brillare la “luce” di una nuova socia, che sicuramente arricchirà l’associazione di nuove energie e positività.

Insieme sono stati declamati, con viva partecipazione e convinzione, i versi contenuti nell’Inno Fidapa e nella Preghiera Internazionale, quanto mai attuali e sentiti : “…donne di forza/ donne di cuore/ donne di voce e impegno di pace/forte l’intesa /grande il fervore/ per costruire un mondo migliore.”

Ѐ questo l’impegno rinnovato dalle donne Fidapa BWP di Pordenone, con la luce delle 11 candele accese che simbolicamente racchiudono tutte le speranze, non solo nostre, di un mondo di pace e rispetto di tutti i diritti umani.

Antonietta Maria Di Paola