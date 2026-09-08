Fisioterapia territoriale, a Pordenone il 10 convegno su assistenza comunità

PORDENONE – Il futuro della fisioterapia passa sempre più dal territorio. È il tema del convegno “La fisioterapia territoriale in Fvg” promosso dall’Ordine regionale dei fisioterapisti in occasione del World PT Day 2026, in programma giovedì 10 settembre, dalle 14 alle 18.30, nell’Auditorium della Regione in via Roma 2 a Pordenone.

«La fisioterapia territoriale rappresenta una delle sfide più importanti per la nostra professione – sottolinea la presidente Ofi Fvg Melania Salina –. Il rafforzamento dell’assistenza di prossimità richiede competenze, integrazione tra professionisti e nuovi modelli organizzativi. Con questo incontro vogliamo contribuire al confronto, partendo dalle esperienze già presenti in Friuli Venezia Giulia e guardando alle prospettive future».

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dell’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, sarà la presidente Salina a introdurre il tema della professione del fisioterapista, dalla legge regionale 22/2019 al DM 77/2022. Seguiranno gli interventi dedicati all’evoluzione della rete dell’assistenza territoriale, con Silvio Brusaferro, e alle esperienze maturate sul territorio regionale.

In particolare, saranno approfondite la sperimentazione della Casa della Comunità di Gorizia, con Giacomo Benedetti e Gilberto Cherri, e il ruolo del fisioterapista nella comunità attraverso l’esperienza della Bassa Friulana, con Monica Colpi. Il programma affronterà anche il futuro delle professioni sanitarie disciplinate dalla legge 251/2000, con l’intervento di Carlo Bolzonello, dirigente delle professioni sanitarie dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale e presidente della terza commissione consiliare.