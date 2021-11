Fratelli d’Italia, incontro amministratori: crescita costante

PORDENONE – Gli amministratori provinciali di Fratelli d’Italia si sono incontrati a Pordenone alla presenza del Senatore Ciriani, del Consigliere regionale Basso e del cordinatore provinciale Loperfido.

Molti i temi toccati: dai risultati delle ultime elezioni amministrative, alle tematiche di stampo nazionale e a quelle di carattere locale. Viene segnalata la crescita costante del partito, confermata dalle ultime elezioni che vede la federazione pordenonese consolidarsi come un punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nell’intero Triveneto.

La preparazione amministrativa, la coerenza politica e la schiettezza e la serietà nel segnalare criticità alle quali seguono proposte che vengono condivise a più livelli sono gli ingredienti della vivacità politica della comunità di Pordenone e dei suoi amministratori.

A tal proposito è stato toccato il tema della sanità regionale che viene percepito dagli amministratori locali e dai referenti locali come di primaria attualità.

Nonostante le criticità della situazione esistenti abbiano come padri la riforma Serracchiani e alcune scelte politiche miopi delle vecchie amministrazioni di centrosinistra, Fratelli d’Italia non si sottrae alla suo impegno politico che coltiva ogni giorno nei quali i nostri amministratori ricevono, ascoltano e mediano su richieste che giustamente interrogano comunità e territorio.

La stesso s impegno e metodo deve essere però portato in tutti i livelli, amministrativi e gestionale, poiché solo questa è la strada maestra nella soluzione di tutte le criticità.

Inoltre come amministratori ci rivolgeremo presso Anci e nostri interlocutori parlamentari per chiedere che il governo venga incontro all’improvviso aumento delle bollette energetiche che metteranno in ginocchio, oltre che cittadini anche le mministrazioni comunali