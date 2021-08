Amministrative Pn: presentata la lista di Fratelli d’Italia

PORDENONE – La lista di Fratelli d’Italia 5 consiglieri comunali uscenti, 5 candidati sotto i 30 anni, 16 donne, 34 uomini, per le prossime ammistrative, è stata presentata.

Una lista in cui si incontrano esperienza amministrativa di governo e nuova linfa, pronti a continuare l’esperienza amministrativa con il Sindaco Ciriani e concretizzare nuovi progetti per Pordenone.

“5 anni fa Fratelli d’Italia Pordenone anticipò l’exploit elettorale che da lì a poco iniziò ad ottenere il partito di Giorgia Meloni.

Oggi, con un leader politico chiaro e coerente come Giorgia Meloni – che il 9 settembre, alle 17.30 in piazzetta San Marco terrà un comizio politico a Pordenone – ed un Sindaco come Alessandro Ciriani, nella cui Giunta Fratelli d’Italia ha gestito pesanti deleghe come Bilancio, Sicurezza e Commercio, la nostra lista si candida a rappresentare quella destra di governo che ha dimostrato come in soli 5 anni una città possa tornare a correre” dichiara il portavoce provinciale Emanuele Loperfido

“La sfida è ambiziosa, ma la lista, fatta di candidate e candidati i quali, ognuno con il proprio percorso personale e professionale, rappresentando i diversi volti del nostro territorio, sono pronti a tramutare in progetti concreti le proposte politiche, come fatto in questi 5 anni di Amministrazione Ciriani”

“Ringrazio tutti coloro, dai consiglieri comunali uscenti fino al più giovane dei candidati, hanno dato la loro disponibilità a correre sotto simbolo di Fratelli d’Italia per sostenere Alessandro Ciriani, certi che sapranno essere sempre più la voce dei cittadini in consiglio comunale” conclude Emanuele Loperfido.

Questa, la lista: EMANUELE LOPERFIDO detto LOPEZ PORDENONE 04/11/1975

ANNA FACONDO PONTEBBA (UD) 16/05/1959

FRANCESCO RIBETTI NAPOLI 13/07/1971

MONICA PILOT PORDENONE 01/10/1974

LAURA MIRANDA ALIBRANDI GENOVA 13/08/1963

MASSIMO BURELLA AVIANO (PN) 16/01/1962

GIUDY ARCIDIACONO UDINE 29/07/1958

MAURO CHIAROT PORDENONE 01/10/1962

ILARIA BERTOIA PORDENONE 28/07/1974

MAURIZIO CIRIANI PORDENONE 20/01/1965

SARA CARNELOS PORDENONE 17/06/1973

DAVIDE CORDENONS PORDENONE 09/04/1994

PAOLA DE GIORGI – indipendente PORDENONE 19/07/1980

GIORGIO DANELLI PORDENONE 08/02/1955

ALICE DEL BIANCO – indipendente PORDENONE 08/06/1991

WALTER DE BORTOLI LIBIA 10/11/1951

TERESA FINI PORDENONE 12/01/1970

RUDI MANLIO DE ZORZI LUSSEMBURGO 23/04/1973

CRISTINA MARTA PORDENONE 16/04/1996

DAVIDE FLORENTINO ROMA 19/01/1977

SIMONETTA POLMONARI SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 12/04/1970

LEONARDO GUERRA GERMANIA 17/09/1964

ISABELLA ANTONIA SANTINI AVIANO (PN) 24/09/1960

MARCO MARCHETTI PORDENONE 02/10/1996

ELISABETTA SOGUS CASTELFRANCO VENETO (TV) 19/01/1967

SALVATORE MARRA GALATINA (LE) 26/06/1971

FRANCESCA STOPPA PORDENONE 08/11/1971

DARIO MARTIN PORDENONE 15/04/1960

RACHELE TURCO TREVISO 27/07/1993

GIUSEPPE NACCI TRIESTE 02/12/1971

MARA VIDAL PALMANOVA (UD) 03/06/1976

KEVIN ORTOLAN PORDENONE 10/10/1998

EDOARDO OSTARDO VENEZIA 03/05/1957

MAURIZIO PESCHIULLI LECCE 01/04/1959

LUCA ROMANIN AVIANO (PN) 19/11/1967

ANTONIO SCOPELLITI REGGIO CALABRIA 07/06/1963

DIEGO SEDRAN SVIZZERA 01/08/1955

MARCO TESSER SINGAPORE 17/05/1977

MAURIZIO TOMIZZA PORDENONE 05/05/1970

GIAMBATTISTA TOTARO MONTE SANT’ANGELO (FG) 28/06/1958