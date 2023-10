Fratelli d’Italia Pn, lunedì 30 convegno “Il lavoro di squadra in Regione”

PORDENONE – “Il lavoro di squadra in Regione: gli scenari emergenti”: è il tema del nuovo incontro promosso dal coordinamento di Fratelli d’Italia Pordenone. Appuntamento lunedì 30 ottobre nella sala Teresina Degan della biblioteca civica, con inizio alle 18:30.

“Con questa iniziativa vogliamo dare continuità alla divulgazione dell’attività dei nostri eletti, a tutti i livelli – spiega il deputato e coordinatore di FdI Pordenone Emanuele Loperfido -. Una filiera con valori, esperienza e impostazione condivisa che parte dai circoli e dai consigli comunali e arriva a Roma, passando per un ente fondamentale come la Regione, in cui la rappresentanza pordenonese, rispetto al solo consigliere della precedente esperienza, può contare oggi su una squadra formata dall’assessore Cristina Amirante, dai consiglieri Alessandro Basso (al secondo mandato) e Markus Maurmair”.

Insieme all’onorevole Loperfido interverranno il ministro Luca Ciriani, il consigliere regionale Basso, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, in rappresentanza della folta truppa di primi cittadini che FdI può vantare in provincia di Pordenone, e la consigliere comunale a Pordenone Paola De Giorgi.