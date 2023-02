Fratelli d’Italia “pronti a governare la Regione come primo partito”

PORDENONE – “Fratelli d’Italia c’è e cresce ogni giorno. A livello nazionale, regionale e pordenonese. Siamo pronti alla sfida elettorale per continuare a governare il Friuli Venezia Giulia. Come primo partito, con grande consapevolezza e maggiori responsabilità”: hanno affermato il ministro Luca Ciriani e l’onorevole Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale, intervenuti in conferenza stampa a Pordenone.

Conferenza a cui hanno presenziato il capogruppo FdI al Senato Lucio Malan e la senatrice Francesca Tubetti. In sala parte dei candidati pordenonesi alle regionali del 2-3 aprile. “Una squadra importante, con componenti qualificati che corrono tutti – giustamente – per vincere.

Siamo leali al presidente Fedriga e a tutta la coalizione di centrodestra, con allo stesso tempo la consapevolezza di voler essere il primo partito come in Italia, dove abbiamo vinto la sfida del buon Governo con un presidente del consenso e del livello, nazionale e internazionale, come Giorgia Meloni.

Non abbiamo paura di prenderci le nostre responsabilità, assumendo ruoli strategici nella prossima giunta. Penso in particolare alle infrastrutture, anche se è prematuro scendere già nei dettagli. Sicuramente la sanità pordenonese sarà tutelata adeguatamente”, ha evidenziato il ministro Ciriani.

“Qui c’è un modello Pordenone, che attrae abitanti e investitori. Che necessita – sicuramente – di un servizio sanitario all’altezza, anche con un Ospedale che si trova non nella collocazione migliore, figlia di scelte passate sbagliate. Tra le nostre priorità c’è il Ponte sul Meduna, elemento fondamentale per la crescita del territorio.

Ci impegniamo su questi fronti e per essere leali ogni giorno con il nostro elettorato. Realizzando quello che si promette. Ci affidiamo a persone credibili, preparate, coerenti: la politica fatta bene è impegno e presenza. I nostri candidati hanno tutti esperienza di amministrazione, una marcia in più per quando saranno eletti a Trieste”.

Facendo il miglior augurio ai candidati ed evidenziando il grande lavoro svolto dal partito nel Pordenonese e in Friuli Venezia Giulia il capogruppo Malan sull’asse Roma-Trieste-Pordenone ha dichiarato: “Qui ci aspettiamo un risultato importante, come Fratelli d’Italia fa registrare a tutti i livelli.

Le previsioni catastrofiche prima dell’insediamento del Governo che si sentivano non si sono avverate. La borsa è salita del 28 per cento, lo spread con la Germania si è ridotto di 30 punti. La legge di Bilancio, scritta in un tempo ridotto come mai nessun Governo precedente, ci sono stati molti interventi a favore delle famiglie, il taglio del cuneo fiscale e misure a favore delle aziende. Lavoriamo ogni giorno per garantire il meglio al Paese”.