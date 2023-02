Intitolata a Pia Baschiera Tallon area verde fronte stazione

PORDENONE – Con una cerimonia che ha avuto luogo sabato 25, l’area verde di fronte alla stazione di Pordenone è stata intitolata – con apposizione di una targa – a Pia Baschiera Tallon (1906-1995), pianista, concertista, insegnante e mecenate, figura di spicco della cultura pordenonese e fondatrice del Soroptimist club cittadino benefattrice che in sintonia con il marito, Arrigo Tallon, destinò il patrimonio di famiglia per la costituzione di una Fondazione il cui scopo principale fosse promuovere l’educazione artistica e musicale dei giovani e le attività sociali e culturali per gli anziani.

E proprio la Fondazione che porta il suo nome, attraverso la sua presidente Fulvia Mellina, ha organizzato la cerimonia, momento che portava a compimento il progetto del Soroptimist – che quest’anno festeggerà il cinquantennale – impegnato fra l’altro per la realizzazione anche a Pordenone del progetto nazionale “Toponomastica al femminile”, nella convinzione che sia il giusto riconoscimento culturale e sociale a donne protagoniste della storia, la cui memoria spesso non viene adeguatamente sottolineata.

Alla cerimonia, aperta da Cristina Amirante assessore all’urbanistica e mobilità del Comune di Pordenone, sono intervenute con i discorsi ufficiali, oltre alla presidente della Fondazione Fulvia Mellina, Fiorella Mattiuzzo, consigliere della stessa Fondazione e anche portavoce degli allievi di Pia Baschiera presenti (e commossi), Stefania Garofalo, in rappresentanza di Fiorenza Poletto, presidente del Soroptimist club cittadino, Paolo Moro, presidente del Rotary club Pordenone e Primula Cantiello, past president Soroptimist. Il momento musicale è stato affidato alla giovane violinista Ludovica Facchin.

La posizione della targa, all’ingresso della città, nel luogo dove è stata installata l’anno scorso anche la statua dello scultore Giorgio Igne, donata a Pordenone dal Soroptimist Club nel 2003, in occasione del trentennale, è un invito ad approfondire la conoscenza della figura di Pia Baschiera, sottolineare la vicina sede della Fondazione, a poche centinaia di metri, in via Oberdan 19, nella villa Baschiera-Tallon e diventa quindi un elemento importante per richiamare l’attenzione e aiutare il ricordo.

SULLA TARGA SONO INCISE QUESTE PAROLE

PIA BASCHIERA (1906-1995)

Pordenonese, pianista,musicista,docente rigorosa,benefattrice.

In sintonia con il marito, ingegner Arrigo Tallon, ha destinato il patrimonio di famiglia per la costituzione di una Fondazione il cui scopo principale fosse promuovere l’educazione artistica e musicale dei giovani e le attivita’ sociali e culturali per gli anziani.

Nel 1973 contribuisce alla creazione del Soroptimist International Club di Pordenone.

Ha amato la sua citta’ che ha fatto conoscere al mondo grazie alla Musica