Funziona la cura Tedino; Pisa-Pordenone 1-1, il tabellino

Pisa – Non era una partita facile per il Pordenone ultimo in classifica e fresco di cambio di conduzione tecnica con Tedino subentrato (per il tecnico di Corva trattasi del terzo mandato in neroverde) a Rastelli che ha affrontato il Pisa attuale rivelazione del torneo di serie cadetta che occupa meritatamente il primo posto in classifica. Allo Stadio Romeo Anconetani è andato in scena il più classico dei testacoda dove si sono sfidate, infatti, la prima e l’ultima della classifica. La capolista all’Arena Garibaldi in questa stagione aveva sempre vinto mettendo sotto nell’ordine la Spal (1-0), l’Alessandria (2-0), il Monza (2-1) e la Reggina (2-0) e aveva i pronostici tutti a suo favore. I ramarri strappano un meritato punto al Pisa ma l’obiettivo del nuovo Pordenone di Bruno Tedino era di fare rientro a casa con la coscienza a posto. Ovvero con la convinzione, indipendentemente dal risultato ottenuto, di aver dato tutto ciò che hanno sul rettangolo dell’Arena Garibaldi. Era questo che il popolo neroverde e i vertici societari si aspettavano di vedere in questo match ovvero il mutamento tattico e soprattutto l’attaccamento ai colori del Pordenone di Bruno Tedino rispetto a quelli guidati prima da Massimo Paci e poi da Massimo Rastelli che non sono quasi mai riusciti a trarre il massimo dagli uomini messi a loro disposizione. Tedino schiera i suoi con il 4-3-3, con il rientrante Folorunsho e Cambiaghi a supporto della punta centrale Tsadjout. A centrocampo Pasa preferito a Magnino. Sugli spalti circa 5000 spettatori ad assistere al match. Una cinquantina invece i supporters neroverdi a seguito dei ramarri. Presente in tribuna anche il C.T. della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, probabilmente per osservare da vicino il giovane Lucca capocannoniere del torneo. Arbitra il match il signor Tremolada di Monza. E’ buono l’avvio di gara dei ramarri che al 4′ vanno a un passo dal vantaggio sugli sviluppi di un angolo: Nicolas respinge il tiro a botta sicura di Folorunsho. Non tarda la risposta del Pisa. Al 12′ Perisan calcola male i tempi dell’uscita e manca l’intervento su un traversone proveniente dalla sinistra: Caracciolo si ritrova il pallone ma non riesce a indirizzare in rete. Al 30′ azione caparbia di Folorunsho: il suo tiro è deviato in angolo. L’ultima azione del primo tempo è dei padroni di casa con un destro al volo di Hermannsson dalla distanzache esalta i riflessi di Perisan che salva il risultato sullo 0-0. Nella ripresa e precisamente al 3′ il Pordenone lamenta un contatto in area tra Sibilli e Folorunsho, con l’ex Napoli che si lascia cadere in area ma l’arbitro fa correre. Al 4′ problemi fisici per Barison che esce ed entra Bassoli. Al 10′ ancora pericoloso il Pordenone con la girata di Tsadjout che spalle alla porta si gira e tira di poco alto sopra la traversa. Al 12′ la beffa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Beruatto, Folorunsho in area si perde Caracciolo che di testa insacca alle spalle di Perisan. Al 15′ la risposta neroverde con Cambiaghi il cui tiro viene deviato in angolo da Nicolas. Al 22′ triplo cambio per Tedino alla disperata ricerca del pareggio con Pinato, Kupisz e Sylla che subentrano a Petriccione, Zammarini e Cambiaghi. al 31′ problemi fisici per l’arbitro Tremolada con Perenzoni che lo avvicenda alla direzione ed il gioco che resta ferma per oltre 5 minuti. I ramarri spingono alla ricerca del meritato pareggio. Nel finale Tedino gioca la carta Ciciretti. Al 45′ dopo che Perisan, fuori posizione, salva in scivolata sulla linea un retropassaggio di Falasco i ramarri pareggiano. Folorunsho approfitta di una clamorosa papera di Nicolas, che riceve palla da Caracciolo e gli scippa letteralmente il pallone dai piedi ed insacca a porta vuota. Finisce così 1-1 dopo i 10 minuti di recupero concessi per l’infortunio dell’arbitro Tremolada. Giovedi 28 alle 20.30 i ramarri saranno impegnati ancora in trasferta controil Como nel turno infrasettimanale del campionato cadetto.

Il tabellino:

PISA – PORDENONE 1-1

GOL: 12′ st Caracciolo, 51′ st Folorunsho

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson (11′ st Birindelli), Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Tourè, Nagy (45′ st De Vitis), Marin; Sibilli (11′ st Gucher); Marsura (25′ st Cohen), Lucca. A disp.: Dekic, Livieri, Mastinu, Quaini, Masucci, Di Quinzio, Cisco, Piccinini. All. D’Angelo.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi (43′ st Ciciretti), Camporese, Barison (4′ st Bassoli), Falasco; Zammarini (24′ st Sylla), Pasa, Petriccione (24′ st Kupisz); Folorunsho, Tsadjout, Cambiaghi (24′ st Pinato). A disp.: Bindi, Stefani, Pellegrini, Magnino, Misuraca, Valietti, Pinato, Perri. All. Tedino.

ARBITRO: Tremolada di Monza. Assistenti: Galetto di Rovigo e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale: Perenzoni di Rovereto. Var: Pezzuto di Lecce. Avar: Mastrodonato di Molfetta.

NOTE: ammoniti Marin ed El Kaouakibi. Angoli: 5-7. Recupero: 0′ pt. Spettatori 5.712, incasso 101.675 euro.

Giuseppe Palomba