Polizia locale: coltivazione di marijuana scoperta e sequestrata

PORDENONE – Martedì 19 ottobre, la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons, ha scoperto nell’ambito dei controlli periferici del territorio comunale, una piantagione di Marijuana ben nascosta tra la vegetazione, in area boschiva, nella zona del quartiere Cappuccini.

I fatti: un’ispezione delle zone rurali della città oggetto di bonifica bellica, congiuntamente col personale dei Lavori Pubblici del Comune, ha permesso agli agenti dell’Unità Speciale di scoprire una coltivazione ben avviata di piante di tipo Marijuana. I vegetali, che arrivavano anche ai due metri e mezzo di altezza, erano piantati nelle vicinanze del fiume Noncello, in un luogo di facile irrigazione, ben curati, protetti da occhi indiscreti ed erano pronti per la raccolta. Le piante, del peso lordo complessivo di undici chili e mezzo, una volta lavorate avrebbero permesso di fruttare sul mercato illegale diverse migliaia di Euro. Oltre alla vegetazione, venivano trovati anche attrezzi da lavoro agricolo.

Al fine di scongiurare la presenza di altre coltivazioni, gli Agenti hanno utilizzato il drone in dotazione al Corpo, ispezionando minuziosamente tutta l’area oggetto di interesse. Su disposizione del Pubblico Ministero Monica CARRATURO, l’intera piantagione veniva estirpata e posta sotto sequestro insieme alle attrezzature rinvenute.

Spetterà ora all’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale svolgere le successive indagini.

Il vice Sindaco Emanuele Loeprfido: “Questi episodi, fortunatamente inconsueti ed inusuali per la nostra città, fanno emergere come sia fondamentale continuare a monitorare ed organizzare il controllo del territorio, ed in questo il potenziamento del Comando con i prossimi nuovi 7 agenti ed il continuo investimento in risorse, ci consentiranno di poter mantenere il livello di presenza che la cittadinanza ci richiede e si aspetta dall’amministrazione comunale.”