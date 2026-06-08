Giornata del Pensionato: convegno, promosso dal Cupla, sull’età che avanza

PORDENONE – Si è conclusa positivamente la Giornata del Pensionato, giunta alla 14^ edizione, promossa dal Comitato unitario Pensionati lavoro autonomo (Cupla), sotto il coordinamento dell’organismo provinciale Bruno Scolaro.
Clou della giornata il convegno “L’età che avanza, la cura che cambia: bisogni emergenti e nuove strategie per un invecchiamento attivo” con le relazioni del dottor Giorgio Siro Carniello e della dott.ssa Jessica Sorentini, svolto all’oratorio Sacro Cuore di Pordenone.
La giornata si è conclusa con un pranzo nel capoluogo.
Nelle foto alcuni momenti del convegno.