Giovane trovato in possesso di un “tirapugni” e un coltello

PORDENONE – Nell’ambito dei controlli finalizzati alla Sicurezza Urbana, la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons ha effettuato nel fine settimana appena trascorso, un controllo mirato del centro cittadino, con particolare riguardo alla zona denominata “Bronx”, dov’era stata segnalata la presenza di diversi giovani che si riunivano consumando alcolici e imbrattando l’area. Durante il servizio, venivano identificate oltre trenta persone.

In particolare, un gruppo di ragazzi seduti sulle panchine del parco Querini, vicino alla stazione dei treni, attirava l’attenzione degli Agenti in quanto un giovane, alla vista degli operatori, mostrava da subito un comportamento nervoso ed agitato.

Alla richiesta dei poliziotti se il ragazzo detenesse materiale illegale, lo stesso consegnava loro un noccoliere “tirapugni” in metallo ed un coltello multifunzione della lunghezza complessiva di diciotto centimetri, contraddicendosi diverse volte sul motivo per cui avesse con sé gli oggetti.

Dopo aver identificato tutto il gruppo, il ragazzo, minorenne, veniva invitato insieme con l’esercente la responsabilità genitoriale presso il Comando di Polizia Locale dove il noccoliere ed il coltello venivano posti sotto sequestro e il giovane veniva indagato per detenzione di oggetti atti ad offendere, in area pubblica, senza giustificato motivo.

Controlli costanti e approfonditi proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Il commento del Comandante dott. Maurizio Zorzetto: la presenza, l’attenzione e le spiccate capacità operative del personale del Comando, danno dimostrazione del potenziale che il corpo di Polizia Locale di Pordenone – Cordenons può esprimere a favore della cittadinanza. Presto ci saranno delle innovazioni organizzative per valorizzare maggiormente queste qualità, in accordo con le amministrazioni convenzionate e troveranno applicazione già dal primo mese dell’anno nuovo consentendo di dare attuazione alle politiche di sicurezza urbana dell’assessorato.

Il commento del vice Sindaco, Emanuele Loperfido: Da un lato la preoccupazione nel riscontrare questo fenomeno, dall’altro il plauso al Comando di Polizia Locale ed agli agenti che hanno intercettato, sicuramente non per caso ma per puntigliosi appostamenti, il minorenne. Il monitoraggio del territorio e la presenza fisica della Polizia Locale, a maggior ragione quando i nuovi agenti, oggi in addestramento, saranno pienamente operativi, rimane una delle priorità di questa Amministrazione, per garantire, con la presenza delle divise, la presenza delle Istituzioni