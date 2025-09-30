15.2 C
Pordenone
martedì , 30 Settembre 2025
Giovani Imprenditori di Confcommercio: nuova presidente Francesca Paviotti

Redazione Pordenone
PORDENONE – Il gruppo Giovani Imprenditori di Ascom-Confcommercio provinciale ha rinnovato le proprie cariche associative, eleggendo alla presidenza Francesca Paviotti. Il rinnovo delle cariche ha portato alla definizione di una squadra giovane, motivata e pronta ad affrontare nuove sfide.

Il nuovo direttivo, formato da imprenditori e professionisti provenienti da diversi settori a testimonianza della varietà e della ricchezza del tessuto economico locale, è così composto: vicepresidenti Federico Mariutti e Simone Paroni; consiglieri Alessandra Disnan, Enrico Ceolin, Luca Salvador, Matteo Martin, Pietro Marcolini, Davide Sarnari.

Una squadra dinamica che intende consolidare e ampliare le attività del gruppo, rafforzando il ruolo dei Giovani Imprenditori come realtà propositiva all’interno del sistema associativo e come voce attenta alle esigenze del territorio.
Un ulteriore motivo di orgoglio per il gruppo è arrivato il 23 settembre scorso a Roma, quando la Paviotti è stata insignita della spilletta d’oro di Confcommercio, prestigioso riconoscimento che viene conferito a imprenditori e dirigenti che si sono distinti per il loro impegno e la loro capacità di rappresentanza. Nel riceverlo, Paviotti aveva dichiarato: «Questo premio rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità.

Non è soltanto un segno di stima personale, ma un incoraggiamento a lavorare con ancora più energia per i giovani imprenditori e per il nostro territorio. Voglio che il gruppo diventi sempre più un laboratorio di idee, un luogo di confronto e una spinta verso l’innovazione e la sostenibilità».
La neoeletta subentra al presidente uscente Simone Paroni, il quale ha dichiarato: «Un privilegio essere stato alla guida del gruppo Giovani. Insieme abbiamo costruito relazioni, avviato progetti e rafforzato la nostra presenza sul territorio. Sono certo che Francesca saprà proseguire questo percorso con entusiasmo e competenza, portando nuove energie e nuove idee»

Nella foto: Il nuovo direttivo Giovani imprenditori

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online

Direttore responsabile Maurizio Pertegato

