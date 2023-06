Gite in battello sul Noncello, la prossima il 4 giugno

PORDENONE – Si sono concluse le gite delle scuole col battello Pontoon Boat sul fiume Noncello che si sono tenute presso l’imbarcadero durante le mattine dell’intero mese di maggio. Queste attività educative e divertenti hanno registrato un record assoluto di presenze: ben 850 alunni partecipanti per 44 classi provenienti da tutti i comprensivi e i paritari di Pordenone.

​

Per ringraziare l’Associazione Gommonauti Pordenonesi per la disponibilità e per aver messo a disposizione il barcone per quest’attività dedicata ai ragazzi delle scuole, l’assessore all’istruzione Alberto Parigi ha consegnato al presidente Gaetano Solarino una pergamena.

Afferma Parigi: «Siamo felici e stupiti per il grandissimo successo che hanno avuto le gite per le scuole sul battello, che hanno segnato dei numeri record, e per la partecipazione che stanno riscuotendo le escursioni domenicali gratuite per tutti.

Questo dimostra che c’è voglia di scoprire le bellezze naturalistiche della nostra città e rappresenta il segno di un’aspirazione a ritrovare radici ed identità, per essere dei cittadini più consapevoli».

​Infatti continuano le gite domenicali di NONCELLO SUN DAY aperte a tutti. Domenica 4 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 si potranno solcare le acque verdissime del Noncello con delle brevi escursioni sul Pontoon boat, battello messo a disposizione dall’Associazione Gommonauti. Le escursioni sono GRATUITE, adatte a tutti e senza necessità di prenotazione.

Basta presentarsi all’imbarcadero Marcolin e attendere il proprio turno. Per raggiungere in sicurezza il pontile, sono stati posizionati dei cartelli “NONCELLO SUN DAY” che indicano i percorsi pedonali consigliati, sia che si arrivi dal piazzale Marcolin (sentiero sottopasso), sia che si giunga a piedi dal ponte di Adamo ed Eva, verso il parcheggio Marcolin.

​

Poi dalle 18, nello spazio verde in riva al fiume, Mik Stefanuto e The Panicles suoneranno dal vivo in uno spettacolo da non perdere. Michele Stefanuto è un cantautore e divulgatore: “Ad Occhi Chiusi” è il suo ultimo progetto, a metà tra l’installazione artistica e la narrazione musicata, concepita con l’ingegnere del suono Alberto Gaffuri.

Di recente ha rifondato la storica band The Panicles sotto forma di collettivo artistico. Il gruppo The Panicles ha aperto i concerti di Deep Purple, Verdena, Motel Connection, Ministri, Giardini di Mirò tra gli altri.

L’attività live ha portato Mik Stefanuto in diretta su RaiRadio1 e su LaRepubblica.it, ad aprire gli show, tra gli altri, di The Leading Guy, Steve Hill, Brendan Gallagher e My Uncle Stoat. Ha realizzato inoltre in California un duetto con l’artista country Sunny War, originaria di Nashville.

​

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.