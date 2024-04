Gran Finale con i Papu per il Campus 4Safety Fvg

PORDENONE – Si completerà domenica 21 aprile, il primo Campus 4SafetyFvg Pordenone. E’ previsto di pomeriggio alle 14.30, il gran finale con la presenza dei PAPU, noto e coinvolgente duo comico friulano.

I PAPU lanceranno col loro stile colorato e scherzoso tanti messaggi diretti relativi al tema della sicurezza stradale, sempre interagendo con il testimonial Andrea Montermini. Il pilota professionista, già F.1 e istruttore di guida, che continuerà a dialogare con il pubblico.

Con altri eventi ad hoc, si andranno a completare i tre giorni allestiti dall’Automobile Club Cittadino, in fiera a Pordenone nell’ambito delle rassegne “Radioamatore Tech Expo” e “Alto Adriatico Motori d’Epoca”. Il progetto è stato ideato e voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sviluppato dall’Aci Pordenone per l’area territoriale.

Ad animare la giornata odierna nell’area 4SafetyFvg ci hanno pensato il pilota professionista Andrea Montermini e lo storico inviato di “Striscia La Notizia” Jimmy Ghione, anche lui driver con in bacheca un titolo automobilistico italiano in pista. -“Chi non rispetta le regole non ha rispetto ne per se, ne per gli altri! I Campioni rispettano le regole”- ha affermato Ghione.

In un clima molto cordiale e amichevole, coinvolgendo il folto pubblico attratto dalla loro presenze, il duo grazie al supporto di alcuni video specifici ha voluto porre l’attenzione su tanti aspetti fondamentali quando si è alla guida: la posizione corretta delle mani al volante, la regolazione della seduta, l’utilizzo delle cinture, il comportamento da tenere in caso di acquaplaning.

Assieme a loro, a ricordare l’importanza di questi comportamenti, l’ingegnere di pista Vittoria Iacopini. Non sono mancate al termine dell’incontro le foto del pubblico assieme a Montermini e Ghione, oltre che gli scatti alla splendida Pagani Huayra, l’esemplare gioiello di tecnica e tecnologia prodotto in 40 modelli dalla casa emiliana.

A commentare la giornata il presidente dell’Ac Pordenone Corrado Della Mattia: -“I dati legati agli incidenti stradali possono essere abbassati grazie alla presenza e al messaggio che trasmettono i campioni che sono qui con noi.

Guidare un mezzo in strada significa essere prudenti, si può spingere sull’acceleratore soltanto in pista. Il nostro obiettivo è che da questa manifestazione gli automobilisti escano maggiormente consapevoli delle dinamiche su strada e dell’atteggiamento da tenere quando si è al volante”-.

Continua la campagna sui principali social network sulle pagine AC Pordenone e sul sito www.pordenone.aci.it.