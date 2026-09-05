Great Distretto apre nuove opportunità per commercio locale

PORDENONE – Trasformare il welfare aziendale in un’opportunità anche per il commercio di prossimità, facendo in modo che una parte delle risorse destinate dalle imprese ai propri lavoratori venga spesa nelle attività del territorio. È l’obiettivo del ciclo di incontri promosso dal Distretto del Commercio “The Great Distretto”, che nel mese di settembre porterà nei Comuni aderenti il progetto Welfare Territoriale FVG – WelfareFVG.

Il percorso prenderà il via mercoledì 9 settembre alle ore 14.00 nella Sala Missinato del Municipio di Pordenone e proseguirà nelle settimane successive a Porcia, San Quirino, Fontanafredda, Aviano, Cordenons, Roveredo in Piano e Zoppola. Gli appuntamenti sono rivolti alle imprese commerciali del territorio e serviranno a illustrare il funzionamento di WelfareFVG, le opportunità per gli esercenti e le modalità per entrare nel circuito.

Il progetto consente ai lavoratori delle aziende aderenti di utilizzare i propri crediti welfare per acquistare beni e servizi anche presso gli esercizi locali convenzionati. Per le attività commerciali significa quindi poter intercettare nuovi potenziali clienti e una nuova capacità di spesa, contribuendo allo stesso tempo a mantenere sul territorio parte delle risorse generate dal welfare aziendale.

«Il welfare territoriale – sottolinea l’assessore al Commercio del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto – rappresenta un’opportunità concreta per le nostre imprese: mette in relazione aziende, lavoratori e attività commerciali e consente a risorse già disponibili di generare nuove ricadute sull’economia locale. Come Great Distretto vogliamo aiutare i commercianti a conoscere questo strumento e a entrare in una rete che può portare nuovi clienti negli esercizi di prossimità. È la direzione su cui stiamo lavorando: costruire una collaborazione sempre più forte tra Comuni, categorie economiche e imprese e mettere a disposizione degli operatori opportunità concrete per crescere e rafforzare la propria competitività».

WelfareFVG nasce nel Pordenonese dalla collaborazione tra il Consorzio NIP e Confcommercio e si è progressivamente sviluppato fino ad assumere una dimensione provinciale. Il progetto beneficia del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e vede Confindustria Alto Adriatico e Confcommercio Pordenone tra i partner strategici.

I risultati raggiunti restituiscono già la dimensione dell’iniziativa: quasi 100 aziende manifatturiere del Pordenonese hanno aderito, coinvolgendo circa 3.100 lavoratori, per un valore complessivo caricato superiore a 3,5 milioni di euro. La rete comprende inoltre oltre 400 attività locali convenzionate. Tra gennaio 2024 e agosto 2026, il 69% delle risorse già utilizzate dai lavoratori è stato speso sul territorio, tra esercizi locali, buoni relativi alla piccola distribuzione e servizi locali.

«Il dato più significativo – prosegue Badanai Scalzotto – è proprio la capacità di trattenere valore sul territorio. Ogni credito welfare utilizzato in un’attività locale sostiene le nostre imprese, rafforza i servizi di prossimità e contribuisce alla vitalità dei centri e dei quartieri. In una fase importante per Pordenone e per tutto il territorio, anche in vista delle opportunità legate a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, dobbiamo fare in modo che il nostro sistema commerciale sia sempre più forte, attrattivo e capace di lavorare in rete».

L’iniziativa del Great Distretto, che riunisce Pordenone quale Comune capofila insieme ad Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, punta ora ad ampliare ulteriormente la rete degli esercizi aderenti. Gli incontri saranno realizzati da Terziaria, società di servizi di Confcommercio.

Durante ciascun appuntamento saranno illustrati il progetto WelfareFVG e la sua valenza territoriale, il percorso compiuto e i risultati raggiunti, il funzionamento del processo di acquisto e della piattaforma dedicata, oltre alle condizioni e alle modalità di adesione per gli esercenti. Al termine sarà previsto uno spazio dedicato alle domande degli imprenditori.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 9 settembre alle ore 14.00 a Pordenone, nella Sala Missinato del Municipio. Il calendario proseguirà lunedì 14 settembre alle 19.30 a Porcia, al Casello di Guardia; martedì 15 settembre alle 14.00 a San Quirino, a Villa Cattaneo; lunedì 21 settembre alle 19.30 a Fontanafredda, nella Sala di rappresentanza di Ca’ Anselmi; mercoledì 23 settembre alle 14.00 a Cordenons, nella Sala Verde del Centro culturale Aldo Moro, e alle 19.30 a Roveredo in Piano, nell’Auditorium comunale; infine lunedì 28 settembre alle 20.30 a Zoppola, al Centro Pasquini.