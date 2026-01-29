Great Distretto Commercio: confronto periodico con Comuni e Associazioni

PORDENONE – Great Distretto del Commercio: confronto periodico con Comuni e Associazioni di Categoria sullo stato di avanzamento dei lavori

Si è svolta la riunione periodica del Great Distretto del Commercio, che riunisce gli otto Comuni aderenti e le associazioni di categoria, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività e sulle prossime azioni da mettere in campo.

Al centro dell’incontro anche il bando “Intuito” rivolto alle PMI (piccole medie imprese), pensato per migliorare la competitività delle imprese attraverso interventi in ambito informatico, di digitalizzazione ed efficentamento energetico.

A soli tre giorni dall’apertura dei termini, sono già 9 le domande pervenute, di cui 7 provenienti dal Comune di Pordenone: un dato che conferma come la comunicazione del bando sia stata diffusa in modo efficace e capillare sul territorio.

Il confronto si è poi concentrato sulle modalità di impiego delle risorse disponibili, con l’obiettivo di rafforzare la promozione dei centri urbani attraverso azioni condivise e coordinate tra i Comuni.

«Il confronto costante con i Comuni è fondamentale per costruire progetti concreti e realmente capaci di generare impatto sul territorio» ha dichiarato Emilio Badanai Scalzotto, presidente del Great Distretto del Commercio e assessore al Commercio del Comune di Pordenone. «L’obiettivo è lavorare in modo coordinato, trasformando le criticità in opportunità attraverso animazione, comunicazione e azioni di rilancio dei centri urbani».

Nel corso dell’incontro sono state condivise alcune ipotesi operative, tra cui:

allestimenti temporanei delle vetrine,

progetti culturali ed espositivi di artigianato locale e promozione del territorio spazi vetrina per attività e iniziative, azioni di comunicazione coordinata a livello strutturale. Un percorso condiviso che punta a rafforzare l’attrattività commerciale e sociale dei centri urbani, valorizzando il lavoro di rete tra istituzioni, imprese e associazioni.