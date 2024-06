Guardia di Finanza Pn, 250° anniversario fondazione Corpo

PORDENONE – Nel 2023 e nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito 3.688 interventi ispettivi e 80 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e

imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I dati sono stati resi noti durante le celebrazioni del 250^ anniversario di fondazione del Corpo, svolte in municipio a Pordenone.

CONTRASTO DELLE FRODI

E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 24 evasori totali, ossia esercenti attività

d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco.

Nel settore del sommerso da lavoro sono stati scoperti 404 lavoratori in “nero” o irregolari,

tra i quali 14 sono risultati essere senza regolare permesso di soggiorno in Italia. Da

sottolineare, in questo specifico comparto operativo, l’ottima e proficua collaborazione con

gli altri attori istituzionali competenti in materia, vale a dire l’Ispettorato Territoriale del

Lavoro, l’INPS e l’INAIL, con i quali sono stati intrattenuti, e proseguono, costanti

interscambi informativi e professionali.

Scoperti, inoltre, 4 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a

stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali

fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 43. All’esito di indagini delegate dall’Autorità

giudiziaria, sono stati sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali

per un valore di oltre 800.000 euro ed avanzate proposte di sequestro, ancora al vaglio

dell’Autorità Giudiziaria, per oltre 9 milioni di euro.

I 49 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare 86 Kg di prodotti

energetici. 19 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio

nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare oltre 2.600 Kg di

tabacchi lavorati esteri consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di

4 soggetti.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata

a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la

realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite mirano, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti

finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono

stati eseguiti 52 interventi orientati a verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti

d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e

dei servizi oggetto di appalti pubblici, per 9,7 milioni di euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 108

interventi, di cui 94 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha portato complessivamente

ad accertare contributi indebitamente percepiti per 299.000 euro mentre quelle relative

ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono 7,4 milioni di

euro.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria contabile sono stati segnalati alla

Corte dei conti 92 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per 19 milioni di

euro.

Crescente è la collaborazione sul territorio con la Procura Europea, con la quale sono state

sviluppate 4 indagini che hanno portato alla denuncia di 30 responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione

delle opere e servizi per 15 milioni di euro.

L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la

Pubblica Amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che

connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura

tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti

coinvolti, ha portato alla denuncia di 16 soggetti e alla confisca di disponibilità per 61.000

euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del

Corpo mira a bloccare le infiltrazioni criminali nell’economia legale e, contemporaneamente,

a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 13 interventi, che hanno

portato alla denuncia di 11 persone e alla ricostruzione di operazioni illecite per 6,2

milioni di euro.

Sono stati investigati oltre 237 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema

di prevenzione antiriciclaggio.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa sono stati riscontrati

patrimoni distratti per complessivi 3,4 milioni di euro.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati eseguiti oltre 800 accertamenti a

seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti

alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Nel periodo in esame, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Pordenone hanno

sequestrato oltre 18 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da

marijuana (12,6 Kg), hashish (5,3 Kg) cocaina (0,2 Kg) e denunciando all’A.G. 36 soggetti

(di cui 12 in stato di arresto) e segnalandone 23 al Prefetto. Il contrasto ai traffici illeciti,

in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti

interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la

prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle

segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 52 interventi,

sviluppate 12 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 8 soggetti. A seguito di tali

attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 18.000 prodotti contraffatti, con falsa

indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto

d’autore.

CONTROLLO DEL TERRITORIO E

CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, la Guardia di Finanza assicura un’ampia azione di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani, spesso di dimensioni internazionali.

Sono oltre 9.000 le pattuglie impiegate complessivamente nel periodo nell’intera Provincia, dispiegate in sinergia con le altre Forze di Polizia, anche nell’ambito di piani coordinati dalla

Prefettura, e sottoposte a controllo più di 16.000 persone.

Le forze in campo sono costantemente coordinate dalla Sala Operativa del Comando

Provinciale di Pordenone, articolazione responsabile del canale diretto di comunicazione tra

la Guardia di Finanza ed i cittadini attraverso il servizio di pubblica utilità “117”, operativo

24 ore su 24.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati alcuni militari distintisi per aver svolto importanti

attività di servizio:

– Tenente Colonnello Olga BIANCHI;

– Capitano Enrico CAPUTO;

– Tenente Francesco TRIPODI;

– Luogotenente Antonio MAZZOTTA;

– Luogotenente Luigi VALERIO;

– Maresciallo Aiutante Roberto MURENEC;

– Maresciallo Ordinario Mirko CRISTOFARO;

– Maresciallo Ordinario Fabrizio SALUCCI;

– Maresciallo Chiara IANUZZIELLO;

– Maresciallo Massimiliano DI VITA;

– Appuntato Scelto QS Aniello ALLOCCA;

– Appuntato Scelto QS Mario PETRICCA;

– Finanziere Giulia MURIANA;