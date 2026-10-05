Barcolana Nuota da record: 410 in acqua, vince il giovane Ivan Sartor

TRIESTE – Giornata da record per la 12ª edizione della Barcolana Nuota powered by Honda, che ha portato in acqua 410 partecipanti davanti a un pubblico numeroso sulle Rive di Trieste. Tra i protagonisti anche i campioni Gregorio Paltrinieri e Barbara Pozzobon, partiti con 100 metri di handicap e capaci in pochi minuti di raggiungere il gruppo.

La gara, disputata sul percorso di un miglio nautico davanti a piazza Unità d’Italia, si è decisa nel finale. A spuntarla è stato il giovanissimo Ivan Sartor, alla sua prima partecipazione, che ha superato Paltrinieri negli ultimi metri chiudendo in 16 minuti e 53 secondi. Tra le donne successo dell’azzurra Giulia Salin, già prima nel 2024, davanti a Barbara Pozzobon.

«Mi piaceva l’idea di vincere in una piazza così bella, davanti a tanto pubblico e insieme a tanti campioni», ha raccontato Sartor. Per il presidente della SVBG Mitja Gialuz, «è la stessa filosofia della Barcolana: grandi campioni e appassionati insieme, per costruire una festa unica».

La giornata ha completato un ricco programma di appuntamenti. A Trieste si è concluso anche il Barcolana Waterpolo, con la vittoria della Pallanuoto Trieste Under 18, mentre la Barcolana Young ha chiuso la tre giorni dedicata ai giovani velisti, condizionata dal maltempo.

Grande partecipazione anche alla Barcolana Lake Up, sul Lago dei Tre Comuni, dove il programma ha unito sport e spettacolo tra raftball, parapendio e modelvela. La vittoria assoluta è andata a Remi Bres.

Prosegue infine fino alle 23.59 di lunedì 5 ottobre la sfida online Barcolana FUN, dedicata a kiter, winger e windsurfer di Italia e Slovenia. Le premiazioni sono previste giovedì 8 ottobre al Villaggio Barcolana di Trieste.