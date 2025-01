“I Contrasti dei Mercati Finanziari: Dalla Corsa delle Criptovalute alla Stabilità del Petrolio”

Articolo della Settimana: Analisi dei Mercati Finanziari

Analisi Intermarket: Una Settimana di Contrasti

La settimana appena conclusa ha evidenziato le complessità dei mercati finanziari globali, con segnali contrastanti tra le asset class. Gli investitori mantengono nell’inizio anno un approccio prudente, monitorando attentamente i dati macroeconomici e geopolitici in vista della nuova presidenza americana. Gli indici azionari principali hanno registrato una lieve debolezza, con il S&P 500 e il Nasdaq 100 in calo rispettivamente dello 0,5% e dello 0,7%, mentre il mercato europeo ha visto performance miste, con l’Eurostoxx600 in leggero aumento dello 0,2% e l’Eurostoxx50 in flessione dello 0,6%. Sul fronte obbligazionario, i rendimenti dei Treasury americani sono diminuiti, mentre i Bund tedeschi e i BTP italiani hanno visto un aumento, suggerendo una fuga verso la sicurezza in alcune aree ma non in altre. Le materie prime hanno brillato, con il petrolio che ha guadagnato oltre il 5%, mentre le criptovalute, guidate da Bitcoin (+5,1%) ed Ethereum (+8,95%), hanno continuato la loro corsa rialzista.

In Italia, il PMI manifatturiero è salito a 46,2 a dicembre, mostrando un leggero miglioramento ma rimanendo in zona di contrazione. L’ottimismo tra le aziende è aumentato, ma il settore manifatturiero continua a soffrire. D’altro canto, il settore dei servizi è tornato a crescere alla fine del 2024, secondo i dati PMI. Inoltre, l’Istat ha segnalato che il deficit/PIL nei primi nove mesi del 2024 si attesta al 4,6%, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.

Mercato Azionario: Una Settimana di Consolidamento

Nel mercato azionario, la settimana è stata segnata da una generale prudenza. Negli Stati Uniti, il S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno chiuso in territorio negativo, riflettendo timori legati alla politica monetaria e ai dati economici misti. In Europa, l’Eurostoxx600 ha registrato un lieve guadagno, trainato da settori difensivi, mentre il Ftse Mib è rimasto sostanzialmente stabile (-0,1%). L’aumento dell’indice di volatilità VIX (+1,3%) indica un ritorno di incertezza tra gli investitori, sebbene il livello complessivo rimanga basso rispetto alla media storica.

Mercato Obbligazionario: Divergenze nei Rendimenti

Sul fronte obbligazionario, i rendimenti dei Treasury americani hanno mostrato una moderata flessione, con il decennale che è sceso al 4,60% (-0,58%) e il biennale che ha perso l’1,09%, riflettendo aspettative di stabilizzazione dei tassi da parte della Federal Reserve. In Europa, invece, i Bund tedeschi e i BTP italiani hanno visto un aumento dei rendimenti. Il Bund decennale è salito al 2,43% (+1,37%), mentre il BTP ha chiuso al 3,60% (+1,44%), segnalando una maggiore preoccupazione per le dinamiche inflazionistiche nell’Eurozona.

Materie Prime: Petrolio in Evidenza

Le materie prime hanno mostrato una forza notevole, con il petrolio che ha registrato un incremento settimanale del 5,46%, chiudendo a 74,01 dollari al barile. Questo movimento è stato sostenuto da segnali di ripresa della domanda e da possibili tagli alla produzione da parte dei principali produttori. I metalli preziosi hanno avuto una settimana positiva ma più contenuta: l’oro è salito dello 0,71%, chiudendo a 2640,1 dollari l’oncia, mentre l’argento ha guadagnato lo 0,32%. L’aumento di questi beni riflette una crescente domanda di beni rifugio in un contesto di incertezza economica globale.

Valute e Criptovalute: Il Dollaro Domina, Bitcoin e Ethereum in Rally

Sul fronte valutario, il dollaro americano (DXY) ha continuato a rafforzarsi, chiudendo con un guadagno dello 0,87%. L’euro ha perso terreno contro il dollaro, scendendo a 1,0308 (-1,08%), segnalando una crescente divergenza tra le politiche monetarie delle due aree. Nel mondo delle criptovalute, Bitcoin ed Ethereum hanno messo a segno performance eccezionali, con aumenti settimanali rispettivamente del 5,11% e dell’8,95%. Questi movimenti riflettono un rinnovato interesse per le valute digitali, alimentato da aspettative di regolamentazione più chiara e da un crescente utilizzo nei mercati istituzionali.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente, www.pazzagliapartners.it