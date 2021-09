I ducali calano il poker al Teghil; Pordenone-Parma 0-4

PORDENONE – Neanche l’avvicendamento in panchina con mister Rastelli subentrato a mister Paci dopo la cocente sconfitta di Ferrara con la Spal che vince 5-0 sblocca gli zero in classifica del Pordenone. Considerato lo spessore dell’avversario di stasera tale ipotesi alla vigilia del match era piu’ che plausibile. Infatti anche il Parma, così come il Perugia 0-1 alla prima giornata, espugna ancora una volta il Teghil ma questa volta con un netto 0-4 grazie alle reti al 18′ pt di Vazquez, al 38′ pt di Juric, al 19′ st Inglese e al 35′ st di Man.

Con questa sconfitta i ramarri restano ultimi in classifica a zero punti e con ben zero reti all’attivo su tre gare giocate.

Prossimo turno sabato 18 settembre ore 18.30 i ramarri saranno impegnati nella difficile trasferta del Tombolato contro il Cittadella.

Il tabellino:

PORDENONE – PARMA 0-4

GOL: 18′ Vazquez, 38′ Juric, 19′ st Inglese, 35′ st Man

PORDENONE (4-3-2-1): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Barison, Falasco (27′ st Chrzanowski); Magnino (36′ st Pinato), Petriccione, Zammarini (21′ st Misuraca); Ciciretti (27′ st Pellegrini), Folorunsho (21′ st Cambiaghi); Tsadjout. A disp.: Bindi, Stefani, Mensah, Pasa, Kupisz, Sylla, Perri. All. Rastelli.

PARMA (3-5-2): Buffon, Danilo, Cobbaut, Delprato (37′ st Coulibaly); Sohm (12′ st Busi), Brunetta, Juric, Schiattarella, Vazquez; Correia (1′ st Man), Mihaila (12′ st Inglese). A disp.: Turk, Colombi, Dierckx, Iacoponi, Benedyczak, Zagaritis, Valenti, Inglese. All. Maresca.

ARBITRO: Maggioni di Lecco. Assistenti: Lo Cicero e Lombardi di Brescia. Quarto ufficiale: Arace di Lugo di Romagna. Var: Dionisi de l’Aquila. Avar: Affatato di VCO.

NOTE: ammoniti Zammarini, El Kaouakibi, Correia, Falasco. Angoli 7-1. Recupero: pt 0′, st 0′. Spettatori 1.830, incasso 23.922 euro.

