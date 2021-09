Circolo della Stampa, tempo di bilanci e nuovi progetti

PORDENONE – Come sempre, settembre è l’occasione per il bilancio e le prospettive dell’attività del Circolo della Stampa di Pordenone. Abbiamo attraversato momenti difficili, dovuti alla pandemia da Covid 19, e ancora dobbiamo fare i conti con questo grave problema. Ma non ci siamo dati per vinti e abbiamo tenuto saldo il filo rosso che parte dalle origini della nostra associazione e ci collega ai tempi nuovi di una realtà in continuo cambiamento.

Invitiamo perciò tutti coloro che si ritengono interessati a partecipare a un impegno che noi abbiamo legato al diritto-dovere dell’informazione democratica corretta e consapevole dei propri valori, nel rispetto della professionalità dei propri operatori e del rispetto dei destinatari.

Ci rivolgiamo indistintamente alle categorie che compongono il Circolo della Stampa di Pordenone: i giornalisti professionisti e pubblicisti e il pubblico dei lettori, dei telespettatori e di tutte le forme che rappresentano il giornalismo.

Qui di seguito illustriamo in sintesi il nostro lavoro per proseguire nel colloquio con i colleghi e con tutti coloro che sono interessati alla nostra attività.

Il Circolo della stampa di Pordenone non è un sindacato, né un organismo elitario. Dal 1967 è semplicemente un sodalizio libero di “volontariato culturale” che porta avanti un progetto di presenza nel territorio, in forma autonoma e in collaborazione con organismi e istituzioni impegnati nella valorizzazione del Friuli Occidentale e della regione Friuli Venezia Giulia, tenendo alta la bandiera dell’informazione, al fianco della testate giornalistiche e dei loro addetti.

Contemporaneamente mira a mantenere viva quell’amicizia e la collaborazione tra i giornalisti, al di sopra degli atteggianti autoreferenziali e degli arroccamenti su posizioni egocentriche dovute principalmente ai ritmi intensi della professione.

Noi ci crediamo e andiamo avanti con impegno e sacrificio, senza chiedere riconoscimenti o vantaggi. In questo spirito, assieme ai componenti del nostro Direttivo, ringrazio per l’attenzione che i destinatari di questa N.L. vorranno dimostrarci con la lettura e con i fatti.

Il presidente

Pietro Angelillo

PREMIO SIMONA CIGANA

È la nostra attività principale, perché ci impegna tutto l’anno, coinvolgendo molti colleghi delle testate italiane che, spontaneamente o su segnalazione del pubblico, si confrontano per aggiudicarsi uno dei premi messi in palio grazie ai nostri Sponsor.

Quest’anno stiamo vivendo la singolare avventura di tre edizioni che si intersecano:

– l’11ª (2019-2020). La cerimonia conclusiva era stata rinviata, causa Covid. Si è tenuta con successo il 30 luglio scorso (v. comunicato n. 3, allegato a questa N.L.);

– la 12ª (2020-2021), chiusa il 30 giugno scorso. L’epilogo sarà il 10 dicembre prossimo, con la proclamazione dei vincitori;

– la 13ª (2021-2022), aperta il 1° luglio scorso. Si chiuderà il 30 giugno del prossimo anno.

FORMAZIONE

A causa delle misure anti Covid che hanno reso difficile la realizzazione di eventi in presenza, siamo stati costretti a rinviare gli impegni previsti per il primo semestre. Nella seconda parte dell’anno il nostro rientro nel settore sarà graduale, in collaborazione con Associazioni e Fondazioni culturali che, grazie alle loro strutture e ai loro staff sono in grado di dare vita a eventi pubblici in sale adatte al distanziamento e al controllo delle presenze secondo le norme sanitarie. Ovviamente, sempre nell’ambito del programma dell’ Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Ne daremo notizia di volta in volta, tra settembre e dicembre.

ATTIVITA’ EDITORIALE

Il 2021 è un anno singolare anche per la nostra attività editoriale. Abbiamo realizzato e pubblicato due libri che invitiamo a richiederci.

In ordine di uscita, citiamo innanzitutto “Guerra e fame”, un libro di argomento storico, scritto da una coppia letteraria ormai collaudata, Pietro Angelillo-Sigfrido Cescut, edito dall’Anpi provinciale di Pordenone e dal nostro Circolo della Stampa, stampato nello scorso mese di maggio (v. sito web stampa-pordenone.it).

A seguire, il volume “Simona”, biografico e storico, imperniato sulla vita di Simona Cigana, scritto da una nuova coppia letteraria, Pietro Angelillo-Lucio Leandrin, con la collaborazione di numerosi nostri colleghi, l’aiuto prezioso di Daniela Perotto, il sostegno della famiglia Cigana, edizione Circolo della Stampa, uscito nello scorso mese di luglio (v. sito web stampa-pordenone.it). Entrambi i libri sono stati stampati dalla tipolitografia Martin di Cordenons.

Dal 2011 non eravamo impegnati nella realizzazione di un libro. All’epoca il volume, “Parole come foglie”, di Antonella Riem e Glauco Riem, fu scritto con la collaborazione di molti colleghi, e dedicato a Luigi Riem, letterato e giornalista, cofondatore e vicepresidente del Circolo della Stampa, edito da Forum, l’editore ufficiale dell’Università di Udine, con il sostegno della Fondazione Friuli.

SOCI ONORARI

Quest’anno il titolo statutario di Socio onorario del Circolo della Stampa è stato conferito a tre personalità: Antonio Zamberlan e Walter Lorenzon, rispettivamente presidente e vicepresidente esecutivo della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, e Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg 2 Rai (v. “Pordenonelegge”).

A Zamberlan e a Lorenzon il riconoscimento è stato consegnato durante il “Simona Cigana Day” (v. “Premio Simona Cigana). A Sangiuliano il diploma di Socio onorario sarà consegnato il 15 settembre (v. paragrafo “Pordenonelegge”).

FUTURO CONTEMPORANEO

Il nostro festival del giornalismo scientifico, nato nel 2019 come evento collaterale del Premio Simona Cigana, è continuato forzatamente in forma virtuale nel 2020 e nel 2021. Confidiamo di ritornare alla formula in presenza, il prossimo anno, con la collaborazione del Comune di Pordenone, del Polo tecnologico di Pordenone, di Confindustria Alto Adriatico, Confartigianato Pordenone e Ordine dei giornalisti, Consiglio nazionale delle ricerche.

PARITA’ DI GENERE

Continua la nostra partecipazione ai programmi di interventi per la cultura della parità di genere e del rispetto della persona contro ogni tipo di violenza sulle donne e sui componenti più fragili della società civile. Il Circolo della Stampa opera autonomamente e in collaborazione con Carta di Pordenone (di cui è co-fondatore), Commissione regionale per le pari opportunità, Commissione comunale pordenonese per le pari opportunità, Ordine dei giornalisti e Assostampa del FVG.

PORDENONELEGGE

Prosegue la nostra collaborazione annuale con il Festa del libro con gli autori, vanto della cultura pordenonese. Nel programma di quest’anno (22ª edizione) conferiamo il titolo di Socio Onorario a Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg 2 Rai e docente della Luiss Guido Carli, che il 15 settembre, alle 21.30, nello Spazio San Giorgio, presenta il suo nuovo libro “Reagan. Il presidente che cambiò la politica americana”, ed. Mondadori. (v. paragrafo “Soci Onorari”).

BORSE DI STUDIO STEFANO POLZOT

“Il Giornalismo che verrà, raccontato dai giovani” è la tavola rotonda coordinata dal nostro collega Giuseppe Ragogna. L’evento (11 settembre, alle 11, a Casarsa, nel Palazzo Burovich de Zmajevich di via Risorgimento 2) ha richiamato un pubblico qualificato che si è stretto attorno alla collega Donatella Schettini, vedova di Stefano, e a Giuseppe Ragogna, già vicedirettore del Messaggero Veneto, promotore dell’iniziativa.

L’evento fa parte dell’annuale consegna delle borse di studio intitolate al rimpianto nostro collega Stefano Polzot, finanziate da Comune, Pro loco, Coop di Casarsa, con il patrocinio dell’Ordine giornalisti, del Circolo della Stampa e di altre associazioni.

Il Circolo della Stampa è stato rappresentato ufficialmente da Lucio Leandrin e Daniela Perotto.

HISTORIA

Continua la nostra collaborazione con l’associazione pordenonese presieduta da Guglielmo Cevolin, docente negli Atenei di Bologna e di Udine, avvocato libero professionista, giornalista pubblicista. I corsi di geopolitica realizzati da Historia sono un contributo alla conoscenza, alla cultura e alla formazione e vanno perciò ripresi al più presto.

FONDAZIONE PIER PAOLO PASOLINI

Con questo organismo internazionale, presieduto da Flavia Leonarduzzi, prosegue la nostra collaborazione che quest’anno si concreterà con il convegno del 5-6 novembre, a Casarsa. L’evento sarà dedicato al confronto Gramsci-Pasolini, con l’apporto di studiosi di alto livello. Una “duegiorni” che diventerà anche corso di formazione per giornalisti, in accordo con l’Ordine dei giornalisti.

Ne daremo informazione dettagliata nella prossima N.L.

SCUOLA

Anche nell’anno scolastico 2021-2022 il nostro Circolo partecipa al corso di storia del liceo Leopardi-Majorana, condotto da due coraggiose insegnanti, Susanna Corelli e Silvia Pettarin. In questi ultimi tre anni l’iniziativa è dedicata alla ricerca dei nominativi di vittime del Friuli Occidentale nei lager nazisti della seconda guerra mondiale e al loro ricordo sulle “Pietre d’inciampo” collocate nei luoghi della loro ultima residenza.

Il nostro Circolo partecipa al progetto “Pietre d’inciampo” con Sigfrido Cescut e Pietro Angelillo.

CINEMAZERO

Dal 10 al 14 novembre ritornerà in presenza il festival del cinema d’indagine “Le Voci dell’inchiesta”, l’evento di Cinemazero internazionale diretto da Riccardo Costantini. Uno o due degli eventi saranno, come da tradizione, inclusi nel programma dei corsi di formazione per giornalisti, in accordo con il nostro Circolo della Stampa e con l’Ordine regionale dei giornalisti.

SISTEMA BIBLIOTECARIO

Sono in corso i contatti con i sistemi bibliotecari del Friuli Occidentale per la donazione dei nostri due libri freschi di stampa (v. paragrafo “Attività editoriale”) alle biblioteche comunali. Lucio Leandrin, infaticabile esponente del nostro direttivo, sta provvedendo alla distribuzione.

A lui possono rivolgersi anche tutti coloro che desiderino entrare in possesso dei due volumi.

FESTA DEL PATRONO

La ricorrenza di San Francesco di Sales, santo patrono degli operatori dell’informazione, è stata celebrata nel gennaio scorso, in accordo con l’Ufficio Comunicazione della Curia vescovile di Concordia-Pordenone. L’annuale iniziativa si ripeterà nel gennaio 2022. Speriamo che il prossimo anno possa essere effettuata in presenza.

RALLY DELLA STAMPA E MEETING

Le limitazioni imposte dal periodo più acuto della pandemia da Covid-19 ci hanno indotti a rinunciare al tradizionale Rally della Stampa del 1° maggio, una delle manifestazioni più datate del Pordenonese. Per gli stessi motivi abbiamo dovuto rinunciare a malincuore al Meeting d’estate e al Meeting d’inverno, i due incontri conviviali per soci e sostenitori del Circolo della Stampa.

Confidiamo in un 2022 migliore, nel quale si possa tornare a questi tradizionali bellissimi incontri.