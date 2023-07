I Giovedì Sotto le Stelle dell’Estate a Pordenone

PORDENONE – Programmati anche quest’anno i tanti attesi Giovedì Sotto Le Stelle, che durante l’Estate a Pordenone regaleranno ogni settimana qualcosa di nuovo.

Si parte giovedì 6 luglio, quando l’iniziativa Star a PN incontra il Blues on the roads per una serata dedicata all’inizio dei saldi estivi con negozi aperti fino alle 23, eventi diffusi e tanta musica dal vivo, grazie alla direzione del Pordenone Blues Festival in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

Il centro di Pordenone si trasformerà in una sorta di French Quarter di New Orleans, con una trentina di locali della città che diventeranno palcoscenico di più di 20 spettacoli tra concerti e dj set dalle 18 fino a notte fonda, per vivere tutta la magia del Pordenone Blues Festival con decine di “musicisti di strada” provenienti da tutta Italia e non solo, che si esibiranno allietando le piazze e le strade della città.

Il tutto sarà anticipato dall’intervista concerto a Norman Beaker domani 5 luglio alle ore 21:00 nel chiostro della Biblioteca civica, una serata ad ingresso gratuito ricca di racconti, aneddoti e grande musica live con l’icona vivente del Blues Britannico, uno dei soli otto artisti inglesi ad essere stato incluso nella Blues Hall of Fame come “Legendary Blues Artist from England” insieme a Jack Bruce, Peter Green, Mick Jagger, John Mayall, Keith Richards, Jeff Beck e Eric Clapton. Evento in collaborazione con il Circolo Culturale Eureka – Pordenone Pensa.

Insieme ai negozi, protagonisti dei primi due Giovedì Sotto Le Stelle saranno anche i Musei civici d’arte di Palazzo Ricchieri, di Storia Naturale, la Galleria Bertoia e il Paff!, che si potranno visitare fino alle ore 23 per godere delle mostre, dei percorsi guidati e dei tesori che contengono in un’ambientazione insolita, scandita dalla luce della notte.

«Queste speciali aperture –spiega Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone- sono frutto di un nuovo servizio di custodia museale che ho espressamente voluto proprio per fare in modo che ci sia la possibilità di disporre di orari più flessibili rispetto al passato, ad esempio in occasione di eventi speciali come il Giovedì Sotto Le Stelle. Un’occasione in più per riscoprire i nostri Musei e le bellissime mostre che contengono».

Spazio quindi alla scoperta dell’innovativa Galleria Bertoia, contenitore moderno perfetto per ospitare la mostra gratuita “1000 dischi per un secolo” curata da Jazzinsieme, che raccoglie in un’esposizione di 300 vinili un viaggio nel suono del XX secolo. Grande successo stanno avendo gli “approfondimenti musicali” tenuti dal musicologo Enrico Merlin, prorogati insieme alla mostra fino a giovedì 13 luglio. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, ma l’invito è di prenotare con anticipo, perché sono molto richiesti.

Al piano superiore della Galleria, fino al 9 luglio, si può visitare anche la mostra Icons of Art, un’esposizione di ritratti in mosaico di star della musica e dello spettacolo, realizzati dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli per il concorso Mosaic Young Talent.

Il Museo civico d’arte è di per sé un’esperienza immersiva da fare: varcare la soglia dell’antico Palazzo Ricchieri, entrare nell’ampio ingresso, attraversare il portico fino al cortile interno, ora riscoperto grazie alle visite guidate della “Pordenone misteriosa, curiosa e sconosciuta”.

Stasera alle ore 18, nel bellissimo e intimo giardino interno del Museo, si potrà godere di “The lnfinite Loop”, un concerto per pianoforte con brani di Tsabropoulos, Musorgskij, Debussy, Hisaishi, Zimmer, Chačaturjan e Skrjabin eseguiti dal rinomato pianista internazionale Mauro Colombis.

Salendo poi l’ampia scala in pietra che conduce ai due piani superiori, dove anticamente viveva la famiglia ed era situata la sala d’onore e di rappresentanza in cui riceveva gli ospiti, si viene catturati dalla visione imponente del “Grigoletti ritrovato”, la mostra che ha riportato in città il grande quadro “L’ultimo colloquio del Doge Francesco Foscari con il figlio Jacopo” (1842-1844) del pittore pordenonese Michelangelo Grigoletti, in esposizione fino al 3 settembre prossimo e circondato dalla vasta collezione permanente di opere che il Museo conserva e in mezzo a cui perdersi è piacevole.

“Una nuova collezione per la città” occupa il piano terra del Ricchieri, esponendo in opere tutta l’identità, la sperimentazione e la storia culturale della città in una mostra visibile fino al 27 agosto, che raccoglie la donazione dell’associazione culturale “la roggia” e che rappresenta il documento visivo di un’attività culturale durata mezzo secolo, dal 1970 al 2020.

Ripercorrere il passaggio a Pordenone di artisti come Bruno Barborini, Esa Bianchi, Fausto de Marinis, Giuseppe Nicoletti, Giuseppe Onesti, Antonio Crivellari, Sergio Scabar, Guido Cecere, Gianni Pasotti, Giammarco Roccagli, Flavio Val, Guerino Dirindin e molti altri, sarà ancora più interessante grazie alle visite guidate gratuite condotte dalla curatrice Giovanna Lisa, tutti i giovedì di luglio alle ore 17.

Nei Giovedì Sotto Le Stelle, i bambini possono decidere come divertirsi di più, scegliendo tra le animazioni a cura di Federica Animazioni tra piazzetta Cavour e corso Garibaldi e le meraviglie della natura con i fantastici animali del Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari, il cui re indiscusso rimane il gigantesco Mammut, simbolo del museo stesso, illuminato in maniera scenografica nelle sere di apertura speciale giovedì 6 e 13 luglio fino alle ore 23.

Un’estate da vivere anche al PAFF! attraverso le proposte che l’International Museum of Comic Art ha pensato per far vivere, a grandi e piccoli, interessanti attività.

Oltre al centro estivo per bambini dai 6 agli 11 anni, organizzato per esplorare e scoprire il museo del fumetto grazie alla guida dello staff di Eupolis – Studio Associato, ad accogliere i visitatori serali dei Giovedì saranno l’esposizione permanente multimediale ed esperienziale per comprendere le numerose sfaccettature del linguaggio del fumetto o la mostra sul mondo creativo e unico di Aardman Studios e dei suoi personaggi come Shaun vita da pecora, Wallace & Gromit, Galline in fuga e Pirati – Briganti da strapazzo.

Ancora aperte la mostra “Nel segno di TEX”, con la selezione di 32 tavole originali e disegni realizzati da Emanuele Barison e tratti dal racconto “Il Sicario”, e “Strip Art.

Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto” con 50 opere originali rare e di grande formato dei principali nomi del fumetto delle origini, come il creatore di Popeye – Braccio di ferro, di Mickey Mouse – Topolino, Felix the Cat o Dick Tracy.

Tra influencer, content creator e blogger di grido, la programmazione dei Star a PN ci porta alla scoperta dei mille racconti di una città che si colora nelle serate dei giovedì di luglio, tra locali e ristoranti dove gustare aperitivi e cene, ma anche visite guidate alla città, esibizioni, balli, performance e dj set con vinili nelle dirette di Wideline Web Radio sotto le stelle, che trasmette da corso Garibaldi.