Estate a Pordenone, le attività per bambini e famiglie

PORDENONE – Fino al 10 settembre l’Estate a Pordenone offrirà alla città moltissimi appuntamenti ed eventi diffusi nelle piazze, nei parchi, tra le vie del centro e nei quartieri, coinvolgendo le chiese, le biblioteche e i teatri, i musei e i locali della città.

«Come da tradizione, l’Estate a Pordenone è pensata anche per i più piccoli –presenta l’assessore a Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi-, ad esempio con laboratori creativi che valorizzano piazzetta San Marco, bellissima location cittadina troppo spesso dimenticata, o Scena Bimba, che dall’anno scorso anima il parco Galvani confermando il suo grande successo, senza dimenticare tutta l’animazione che si svolgerà nei quartieri. Raggiungiamo, in questo modo, due obiettivi: coinvolgere diverse e molteplici parti della città e offrire ai bambini un’adeguata programmazione, a loro dedicata».

Molte le attività di intrattenimento per famiglie e bambini con letture animate, mostre, visite guidate, spettacoli teatrali al Parco Galvani e laboratori didattici e ludici in piazza San Marco, nelle biblioteche di quartiere, ma anche una divertente iniziativa “da film” il 26 agosto con una “Notte al museo civico”, in cui ci sarà la possibilità per una decina bambini di dormire tra le opere d’arte di Palazzo Ricchieri e sperimentare attività divertenti e curiose curate dalla Cooperativa Mondo Delfino.

Attività pensate per i bimbi anche al Paff!, palazzo internazionale del fumetto, un luogo unico in Italia e in Europa che ospita mostre temporanee e permanenti dei più grandi fumettisti del mondo, dove fare esperienze e divertirsi interagendo. Il 6 luglio, in occasione del primo Giovedì sotto le stelle, rimarrà aperto fino alle 23 come gli altri Musei civici di Palazzo Ricchieri, Storia naturale e Galleria Bertoia.

Torna anche quest’anno la amatissima Scena Bimba, rassegna teatrale per bambini e famiglie a cura di Ortoteatro e Scuola sperimentale dell’attore. I venerdì 7, 14, 21 e 28 luglio e i venerdì 4 e 11 agosto la rassegna sarà ospitata nel Parco Galvani, sede anche del Paff!, mentre i lunedì 10, 17, 24, 31 luglio e 7 e 14 agosto sarà decentrata nei quartieri cittadini.

Si trasferiscono in piazza San Marco le attività creative di Pepita Animazione, con laboratori didattici nei pomeriggi del martedì di luglio e agosto, aperti ad accesso libero e gratuito dalle ore 18:00 per bambini dai 4 anni in su.

I laboratori svilupperanno la fantasia e l’abilità manuale dei bambini, facendo scoprire loro le diverse usanze e tradizioni del mondo.

Martedì 4 luglio questo bel viaggio arriverà in Canada con la costruzione dei Totem, l’11 luglio in Messico con la “calavera”, il 18 luglio in Africa con le tipiche maschere e il 25 luglio in Spagna per costruire divertenti nacchere.

I bambini saranno coinvolti nella costruzione della “marteniza” della Bulgaria martedì 1 agosto; martedì 8 saranno in Australia con il boomerang, il 22 in Cina per costruire l’aquilone e il 29 in Giappone con il tamburello.

Festa in famiglia e speciale ferragosto martedì 15 agosto alle ore 18:00 con i “Giochi per tutti – il Luna Park”.