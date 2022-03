I grandi classici del maestro Morricone al Capitol il 25 marzo

PORDENONE – Al Capitol di Pordenone venerdì 25 marzo, alle 21 sono di scena I grandi classici del Maestro Morricone suonati dal vivo al Capitol, interpretati da Clair del Lune – Al Chiaro di Luna, live ensemble di giovani talenti italiani che da alcuni anni si esibisce nelle più particolari location naturali e architettoniche.

Dopo il successo del concerto di Febbraio, dove l’orchestra aveva interpretato le colonne sonore dei film di Miyazaki, i Clair de Lune tornano sul palco del Capitol con un tributo al Maestro Ennio Morricone, autore di 500 colonne sonore, vincitore di due Oscar, tre Grammy, tre Golden Globe, sei Bafta, dieci David, undici Nastri d’Argento, un Leone d’Oro, un Polar Music Prize e 70 milioni di dischi venduti.

Una serata di luna piena dedicata alle colonne sonore che hanno incantato più generazioni, indimenticabili brani estratti da “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e tutti i più grandi successi, un viaggio nel cinema e nel tempo dettato dal Premio Oscar più iconico della musica italiana.

Interpreti

Angelica Faccani, Violino

Giulia De Paoli, Pianoforte Francesco Socal, Clarinetto

Enrico Milani, Violoncello Francesco Cigana, Percussioni Arrangiamenti di Matteo Cesarotto

⋆ PROGRAMMA IN ORDINE ALFABETICO ⋆

⋆ “Addio a Cheyenne” (C’era una volta il West)

⋆ “C’era una volta il West” Theme (C’era una volta il West)

⋆ “Cockeye’s Song”, “Deborah’s theme”, “C’era una volta in America Theme” (C’era una volta in America” Suite) ⋆ “Il buono il brutto e il cattivo” Theme (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “L’estasi dell’oro” (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “Chi Mai” (Joss il professionista)

⋆ “Playing love” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Nocturne with no moon” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Piano Solo” (Love Affair)

⋆ “Nuovo cinema paradiso” Theme, “Love theme” (Nuovo cinema paradiso)

⋆ “Per un pugno di dollari” Theme (Per un pugno di dollari)

⋆ “Per qualche dollaro in più” Theme (Per qualche dollaro in più)

⋆ “Come un madrigale” (Quattro mosche di velluto grigio)

⋆ “Gabriel’s Oboe”, “The mission”, “Vita Nostra” (“The Mission” Suite)

Biglietto 18€ + dp acquistabili in prevendita su Dice https://link.dice.fm/h3df81a23e95

oppure in cassa la sera del concerto dalle 20:30

Per informazioni [email protected] 0434 087769 Capitol Via G. Mazzini 60 – 33170 – Pordenone