I panificatori dal Vescovo, una messa per ricordare Bellotto

PORDENONE – I panificatori dell’Ascom/Confcommercio di Pordenone hanno incontrato il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini per lo scambio degli auguri per il nuovo anno (nella foto). A rappresentare la categoria il vicepresidente provinciale Marino Nardo che ha posto l’accento sull’impegno e il valore, anche dal punto di vista etico, dell’antica e nobile professione dei panettieri.

Dal canto suo il vescovo Pellegrini, dopo aver ricevuto in dono una confezione di dolci della tradizione artigianale, ha benedetto la categoria dei panificatori e rivolto gli auguri più sinceri alle loro famiglie e collaboratori.

Il presule si è detto disponibile a celebrare – come da tradizione – una funzione per gli imprenditori del commercio al seminario diocesano di Concordia-Pordenone. Sarà anche un’occasione per ricordare la figura di Enrico Bellotto, presidente del gruppo panificatori scomparso nel novembre scorso dopo lunga malattia.

Presenti all’incontro in curia con Nardo anche i consiglieri Stefano Facca, Giuseppe Masutti, Tommaso e Daniela Bellotto, Giuseppe Nardo e il segretario della categoria Ascom Riccardo Pederneschi.