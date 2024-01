Al via il progetto di Illuminotecnica in piazza della Motta

PORDENONE – A poco più di un anno dalla presentazione del progetto di Illuminotecnica per piazza della Motta, il 15 gennaio si aprirà il cantiere per la digitalizzazione di questa storica piazzetta cittadina. Durante la Giunta prenatalizia l’Amministrazione comunale ha dato il via libera ai lavori, che saranno effettuati dalla IEC srl di Roveredo in Piano su progetto dello studio Mod. Land Architetti Associati di Romans d’Isonzo. Per l’opera sono stati stanziati 578 mila €, finanziati con il contributo regionale, che copriranno la realizzazione di un sistema di proiettori e altoparlanti per l’attivazione di contenuti multimediali tematici.

In sostanza, piazza della Motta potrà presto diventare un palco naturale per il mondo della cultura in città. Il progetto prevede infatti l’installazione di totem metallici in materiale riflettente e non impattanti (in corrispondenza degli alberi della piazza) su cui saranno posizionati sei proiettori che consentiranno la riproduzione di immagini ad altissima risoluzione. Queste verranno rappresentate sulla facciata dell’ex convento di San Francesco, sull’angolo con piazza Ospedale Vecchio, sulla facciata della Casa della Musica (ex Monte dei Pegni) e sulla pavimentazione della stessa piazza, conferendo agli edifici ancor più bellezza e preziosità. Inoltre saranno installati altri cinque proiettori esterni e un proiettore al secondo piano della Casa della Musica, dove è prevista la regia.

Il progetto intende tradurre concretamente la mission dell’Amministrazione, che si sta impegnando per rendere Pordenone attrattiva e appetibile sia per i tanti turisti e per coloro che la visiteranno durante gli eventi culturali nel corso dell’anno, sia per i cittadini di ogni età, per i quali vuole offrire continui punti di riferimento culturale e sociale. Insomma, piazza della Motta potrà diventare un palcoscenico all’aperto, sia di giorno che di sera, per ospitare spettacoli, concerti, mostre ed eventi di ogni tipo. Un progetto innovativo e tecnologico che calca il modello delle grandi capitali europee, da tutti ammirate e apprezzate, che consentirà su questa piazza la proiezione di video, opere d’arte, rappresentazioni musicali e teatrali, anche in concomitanza di eventi culturali per cui Pordenone è famosa oltre i confini regionali, quali Pordenonelegge.

«Tale progetto – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – è stato accolto in maniera entusiastica dalle associazioni cittadine, da vari stakeholders e dall’Università, che hanno immediatamente apprezzato la sua importanza nel contribuire a rendere piazza della Motta un ulteriore polo attrattivo cittadino. L’occasione insomma per fondere insieme il passato, rappresentato dagli edifici storici che si affacciano su questa piazzetta, con il futuro di una tecnologia avveniristica e largamente utilizzata in numerose grandi città italiane ed europee».

Per la sua realizzazione si è ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, che ha accolto tale soluzione come una scelta in grado di non stridere con il contesto storico circostante. Infatti, durante il giorno i totem rifletteranno le chiome degli alberi e il cielo, mentre la notte si illumineranno, quasi ad essere delle lanterne. Su essi saranno posti anche degli altoparlanti per la diffusione di musica e suoni della natura.