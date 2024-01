Tigli ex Fiera, il Tar rinvia al 24 gennaio e deciderà nel merito

PORDENONE – Questa mattina, 10 gennaio, dopo una lunga discussione davanti al TAR di Trieste, la difesa del Comune ha significato l’urgenza di una pronuncia anche nel merito, così da evitare pregiudizi derivanti dal trascorrere del tempo in considerazione della tempistica PNRR.

«Il Collegio – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – ha inteso rinviare l’udienza cautelare al 24 gennaio, così da poter discutere sia delle questioni preliminari che nel merito, anticipando che in quella sede tratterà la causa per rendere una decisione complessiva. Siamo soddisfatti del risultato – sottolinea la Diomede – perché la decisione del prossimo 24 gennaio, non limitandosi alla fase cautelare, sarà dirimente su tutto. La tempistica del rinvio è tale per cui, al momento, non compromette il progetto relativamente al rispetto del cronoprogramma imposto dalle scadenze del PNRR».

​Puntualizza il sindaco Alessandro Ciriani: «Non comprendiamo le scene di giubilo del comitato schierato contro la realizzazione del Polo Young poiché qui non ci sono né vinti né vincitori. Di fatto quello di oggi è un rinvio che consentirà al Tribunale di approfondire la vicenda con del materiale in più su cui poi decidere. Il progetto non è stato stralciato o bocciato, ma sono stati semplicemente disposti 15 giorni in più per valutare la legittimità del ricorso, l’ammissibilità dello stesso, per poi entrare nel merito. Pertanto – conclude il sindaco – attendiamo sereni e fiduciosi la decisione del TAR».