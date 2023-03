I ramarri acciuffano il secondo posto; Pordenone-Pro Sesto 1-0

FONTANAFREDDA – “Dobbiamo fare una prestazione di livello per vincere e superare la Pro Sesto in classifica piazzandoci intanto al secondo posto!”. Con queste parole alla vigilia Mirko Stefani aveva caricato ramarri e ambiente per la gara del posticipo della quindicesima giornata di ritorno contro la Pro Sesto seconda in classifica a più due sui neroverdi. Al Tognon lui e la squadra con questo importante successo a muso duro e di forza hanno dimostrato alla società e ai tifosi accorsi anche oggi in massa di essere all’altezza delle aspettative e di potersela giocare fino alla fine.

LA CRONACA – Autentico match di cartello quello dell’Omero Tognon tra Pordenone e Pro Sesto, gara valida per la 34^ giornata del girone A. Due squadre dotate di organici di prim’ordine partite con obiettivi diversi con gli ospiti secondi in classifica con due lunghezze di vantaggio sul Pordenone, posizione che davvero pochi avevano pronosticato a inizio stagione. In palio il ruolo di “anti-FeralpiSalò” con le due squadre chiamate a vincere per poter continuare a coltivare il sogno promozione diretta con i lombardi che sono saliti a quota 62 dopo il pareggio in bianco nell’anticipo di sabato scorso in casa del Trento dell’ex neroverde Bruno Tedino. Sono 55 i punti in classifica per i ramarri mentre sono i 57 della compagine lombarda, seconda a -5 dalla capolista prima del fischio d’inizio del match odierno. La Pro Sesto è in salute e arriva al match da 12 risultati utili consecutivi e forte dell’imbattibilità di Del Frate che dura da oltre duecento minuti. Ramarri invece reduci dalla disfatta del Piola dove hanno incassato un pesante 4-1 dal Novara. Massiccio afflusso di tifosi neroverdi (sold out reparto locali con 2175 presenti in tribuna) nonostante il turno infrasettimanale serale sugli spalti dell’impianto di Fontanafreddda. Una trentina invece quelli di frazione opposta provenienti da Sesto. Indisponibile solo Bassoli e con Candellone recuperato in settimana e che partirà in panca pronto eventualmente a entrare e a dare il suo contributo a gara in corso, mister Stefani ripropone l’albero di natale con Festa tra i pali, Bruscagin, Negro, Ajeti e Benedetti sulla linea difensiva, Burrai, Torrasi e Pinato in mediana, con Zammarini e Piscopo alle spalle di Dubickas. 3-4-1-2 invece per Matteo Andreoletti, 34 anni e il più giovane allenatore tra i pro, con Del Frate a difesa della porta, Marzupio, Giubilato e Toninelli nei tre di difesa, Gattoni e Corradi in mediana con Capelli e Vaglica esterni di centrocampo e Sala a suggerire per Gerbi e Sgarbi. Ad arbitrare la sfida il signor Adalberto Fiero della sezione di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino ed Egidio Marchetti di Trento. Quarto Ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia.

LA GARA – Pronti via e neroverdi subito in vantaggio. Al 14′ da un calcio di punizione battuto dal vertice sinistro verso il centro area da Burrai, Ajeti si libera dei difensori lombardi e di testa e batte Del Frate. Al 21′ Pordenone vicinissimo al raddoppio con Burrai che libera Pinato ma il centrocampista neroverde dopo essersi liberato del portiere ospite conclude a botta sicura trovando il salvataggio di Giubilato sulla linea. Al 27′ è ancora il Pordenone pericoloso. Burrai inventa per Dubickas ma il lituano esalta Del Frate. Pordenone in pieno dominio, padrone del gioco e meritatamente in vantaggio.

LA RIPRESA – Sono gli ospiti a scendere in campo con più aggressività ma il Pordenone forte del vantaggio e ben messo in campo da Mirko Stefani controlla con la massima attenzione ogni fase della gara. La posta in palio è alta e l’ex bandiera neroverde ne è consapevole e con maturità dirige la squadra. Al 19′ invece saltano i nervi al giovane collega lombardo che rimedia un rosso per proteste dopo un battibecco con la panchina neroverde. Nel finale di gara piccola sfuriata degli ospiti alla ricerca del pareggio ma il Pordenone è attento, compatto e porta a casa la meritata vittoria.

Il tabellino:

PORDENONE–PRO SESTO 1-0

GOL: pt 14′ Ajeti.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6; Bruscasgin 6, Negro 6,5, Ajeti 7, Benedetti 6; Torrasi 6,5 (st 35′ Gucher 6), Burrai 7, Pinato 6,5; Zammarini 6,5; Piscopo 6,5, Dubickas 6,5 (st 24′ Candellone 6). All. Stefani 6,5.

PRO SESTO (3-4-1-2): Del Frate 6; Giubilato 6, Marzupio 5,5 (st 37′ Radaelli 6), Toninelli 6; Capelli 6, Gattoni 6, Corradi 6, Vaglica 6; Sala 5,5 (st 1′ D’Amico 6); Sgarbi 5,5 (st 1′ Bianco 6), Gerbi 5,5 (st 1′ Capogna 6). All. Andreoletti 5,5.

ARBITRO: Fiero di Pistoia 6, assistenti Festa di Avellino e Marchetti di Trento. Quarto ufficiale Delrio di Reggio Emilia.

NOTE: ammoniti Dubickas, Marzupio e Bianco. Angoli 0-6. Spett. 2175.

Fonte Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone