I ramarri agguantano il 2° posto; Pordenone-Albinoleffe 1-0

FONTANAFREDDA – Obiettivo raggiunto per mister Di Carlo e i suoi ragazzi! I ramarri vincono a muso duro (1-0) contro l’Albinoleffe grazie alla rete di Pinato ad inizio ripresa e con il pareggio del Lecco (0-0 con la Pro Vercelli) e con la sconfitta della Pro Sesto (2-1 con la Feralpisalò), i neroverdi riagguantano la seconda posizione in classifica che consente l’accesso ai quarti della fase nazionale dei playoff.

LA GARA – La gara odierna valida come ultima giornata della stagione regolare vede a confronto 2 squadre separate in classifica da ben 21 punti. Cinque precedenti ufficiali tra le 2 squadre in Friuli, coi neroverdi imbattuti in casa e senza subire gol: 3 successi dei “ramarri” (ultimo 1-0 nella Serie C 2018-19) e 2 pareggi (ultimo 0-0 nella Serie C 2017-18). Pordenone aritmeticamente qualificato ai playoff, indipendentemente da quale sarà la posizione finale in griglia di partenza con l’obiettivo di raggiungere il miglior piazzamento possibile nella griglia che determineranno la quarta promossa in serie B dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Attualmente i neroverdi sono al quarto posto a quota 59 con 1 punto di distacco dalla Pro Sesto (ospite oggi della Feralpisalò) e 2 dal Lecco (che riceve la visita della Pro Vercelli). Assicurarsi il secondo posto garantirebbe il passaggio diretto ai quarti di finale della fase nazionale dei playoff. Seriani ancora a rischio retrocessione: 38 punti, a più 3 sul Piacenza ultimo e meno 7 dalla salvezza diretta, quindi, al massimo, disputeranno i Playout. Scontri diretti pari contro gli emiliani (1-1 a Zanica e 2-2 fuori casa), blucelesti però con il vantaggio della differenza reti. Come in occasione della precedente giornata, tutte le partite verranno disputate in contemporanea, attraverso un meccanismo ormai collaudato da molte stagioni per garantire la regolarità del torneo in queste palpitanti fasi finali. Di Carlo deve rinunciare agli squalificati Andreoni e Torrasi e agli acciaccati Bassoli, Benedetti, La Rosa e Piscopo. Il tecnico di Cassino è obbligato nelle scelte e parte con Festa fra i pali, Zammarini, Pirrello, Ajeti e Ingrosso nel reparto arretrato, Giorico, Burrai e Pinato in mezzo con Deli a supporto degli attaccanti Palombi e Candellone. In panchina i giovani classe 2005 Puzzangara e il classe 2006 Gallo. 3-5-2 confermato anche per mister Foscarini con Pratelli in porta, Marchetti, Borghini e Millesi in difesa, Miculi, Giorgione, Genevier, Brentan e Doumbia a centrocampo con Cocco e Manconi in prima linea. Dirige la sfida il signor Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Antonino Junior Palla di Catania. IV Ufficiale Simone Di Renzo di Bolzano.

LA CRONACA – Pronti e via e ramarri subito pericolosi al 1′ con un tiro dalla distanza di Pinato. Al 4′ Burrai suggerisce per Deli ma il trequartista a tu per tu con il portiere ospite spreca incredibilmente. Al 9′ risponde Manconi con un diagonale dal limite che termina di poco a lato. La partita si addormenta. La posta in palio è altra e il match vive di fasi concitate a centrocampo. Bisogna aspettare il 36′ per il primo lampo neroverde degno di cronaca con una rovesciata di Candellone respinto con un ottimo colpo di reni da Pratelli.

LA RIPRESA – Partenza a razzo dei ramarri che alla prima azione offensiva passano. Al 2′ Zammarini dalla destra suggerisce e Pinato finalizza e sblocca la gara. Al 5′ sinistro velenoso di Burrai respinto sul palo da Pratelli. Al 12′ un reattivo Festa salva il risultato su tiro di Giorgione dalla distanza. Nell’ultima mezz’ora è predominio infinito dei neroverdi che conservano la preziosa vittoria sulla spinta dei 1300 paganti del Tognon.

Il tabellino:

PORDENONE–ALBINOLEFFE 1-0

GOL: st 2′ Pinato.

PORDENONE (4-3-1-2): Festa 6,5; Zammarini 6,5, Pirrello 6, Ajeti 6, Ingrosso 6; Giorico 5,5, Burrai 6,5, Pinato 6,5 (st 36′ Negro 6); Deli 6 (st 14′ Edera 6); Palombi 5,5 (st 14′ Dubickas 6), Candellone 6,5 (st 21′ Gucher 6). All. Di Carlo 6.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Pratelli 7; Marchetti 6, Borghin 6,5i, Milesi 5,5 (st 36′ Gelli 6); Miculi 6 (st 15′ Gusu 6), Giorgione 6,5, Genevier 5,5 (st 36′ Piccoli 6), Brentan (st 36′ Toma 6), Doumbia 6; Cocco 5,5 (st 22′ Angeloni 5,5), Manconi 6. All. Foscarini 6.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido, assistenti Pizzoni di Frattamaggiore e Palla di Catania. Quarto ufficiale Di Renzo di Bolzano.

NOTE: ammoniti Giorgione, Milesi e Burrai. Angoli 6-1. Spettatori 1.369. Incasso 10.709 euro.

Fonte Giuseppe Palomba – Il Gazzettino di Pordenone