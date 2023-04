Pordenonelegge cerca Angeli, dal 2 maggio le nuove candidature

PORDENONE – Sono uno dei pilastri delle giornate del festival pordenonelegge: gli “Angeli” da sempre affiancano la macchina organizzativa della Festa del libro con gli Autori, promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it, per curare gli aspetti operativi della manifestazione e fare in modo che pubblico e autori possano dedicarsi con serenità agli incontri.

Sono una solare schiera gialla e nera di 200 elementi circa tra quanti, con le ali ormai robuste dall’esperienza, sono diventati punti di riferimento per i più giovani, e quanti, nuovi, spiccano i loro primi voli.

Ed è proprio a questi ultimi che è rivolta la richiesta di candidatura che si aprirà martedì 2 maggio: ragazzi e ragazze tra i 16 e i 25 anni, compiuti e non superati, che potranno dare un contributo importante alla riuscita della 24^ edizione di pordenonelegge.it, in programma dal 13 al 17 settembre.

Diventare “Angeli” di pordenonelegge, partecipando attivamente alla realizzazione del festival, fornisce strumenti utili per imparare a lavorare in squadra, assumere ruoli di coordinamento, dirigere gruppi, relazionarsi con ospiti e partecipanti e comportarsi professionalmente nelle situazioni di emergenza. E inoltre, inserire nel proprio curriculum l’esperienza legata all’essere Angelo di pordenonelegge, è diventato un elemento gradito dalle aziende nell’avvio di un rapporto di lavoro.

Da quest’anno per iscriversi è necessario prima (e fin da ora) registrarsi sul sito di pordenonelegge (cliccando alla voce mypnlegge), in questo modo si potrà accedere all’area riservata in cui sarà visibile il form di iscrizione compilabile solo a partire da martedì 2 maggio alle 15.00.

La compilazione del form prevede l’inserimento di allegati quali il curriculum vitae, una foto recente del peso massimo di 2MB e gli attestati del corso di formazione generale (4 ore) e del corso di formazione specifica (4 ore) in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.37 comma 1 del D.Lgs n.81/2008.

Il consiglio è quindi di registrarsi fin da ora, preparare il materiale da allegare, per essere veloci nella compilazione del form lunedì 2 maggio dalle ore 15.00.

I primi 100 candidati con la conferma avranno anche la data e l’ora del colloquio di selezione che si svolgerà nelle settimane seguenti con i responsabili organizzativi, coadiuvati da un gruppo di capi angelo. Dal 101° in poi ci sarà una lista d’attesa.

I “nuovi Angeli” – che, superata la selezione, per il primo anno presteranno la opera senza compenso – indosseranno la caratteristica maglia gialla con le ali sulla schiena, e andranno ad unirsi agli altri Angeli rodati nelle precedenti edizioni.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Fondazione Pordenonelegge.it tel. 0434.1573100.