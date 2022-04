I ramarri cadono al Moccagatta; Alessandria-Pordenone 2-0

ALESSANDRIA – Il Pordenone cade al Moccagatta e spreca l’opportunità di accorciare il gap con una diretta concorrente alla salvezza e sperare in un aggancio al 17° posto che potrebbe garantire l’accesso ai playout dove poi potrebbero giocarsi la permanenza in cadetteria. L’Alessandria vince 2 a 0 grazie alle reti messe a segno, una per tempo, da Marconi e Milanese.

I ramarri restano fanalino di coda del torneo con 17 punti in classifica.

Il prossimo turno vedrà il Pordenone impegnato Lunedi 18 aprile al Teghil contro il Benevento.

Il tabellino:

ALESSANDRIA – PORDENONE 2-0

GOL: 31′ pt Marconi, 8′ st Milanese.

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Coccolo (22′ st Prestia); Pierozzi (28′ st Mattiello), Casarini, Milanese (39′ st Mantovani), Lunetta (22′ st Mustacchio); Corazza, Marconi, Palombi (22′ st Abou Ba). A disp.: Cerofolini, Chiarello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Barillà, Kolaj. All. Longo.

PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; El Kaouakibi, Sabbione, Dalle Mura (14′ st Barison), Andreoni; Deli (19′ st Gavazzi), Torrasi (19′ st Secli), Pasa; Mensah (1′ st Di Serio), Butic, Pellegrini (31′ st Vokic). A disp.: Fasolino, Stefani, Onisa, Anastasio, Bassoli, Cambiaghi, Perri. All. Tedino.

ARBITRO: Marini di Roma 1, assistenti Grossi di Frosinone e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale Gemelli di Messina. Var: Meraviglia di Pistoia. Avar: Di Paolo di Avezzano.

NOTE: ammoniti Torrasi, Casarini, Parodi, Di Serio, Di Gennaro e Mustacchio. Angoli 5-7. Recupero: pt 0′, st 4′.

P.G.