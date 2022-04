A Pordenone la Giornata dell’Affido familiare

PORDENONE – A Pordenone si è svolta la Giornata dell’affido Familiare 2023

L’assessore alle Politiche sociali e Presidente delll’Ambito del Noncello ha aperto io lavori della 5a Giornata dell’Affido familiare. Presenti il Vice Sindaco Emanuele Loperfido e i sindaci o loro delegati dei comuni d’ambito.

Accogliere un minore, un giovane in difficoltà vuol dire aprirsi all’incontro con fiducia, senza aspettative, senza pregiudizi e giudizi.

Le famiglie sono chiamate ad accompagnarlo temporaneamente per il tempo che gli serve, aiutandolo a crescere, educandolo. Accoglierlo non significa solo fargli spazio nella propria casa, ma nella propria vita, nei pensieri e nel cuore. Senza aspettarsi nulla in cambio, se non la gioia di sostenerlo in un periodo così delicato, mantenendo sempre un grande rispetto per la sua storia, le sue origini e la sua famiglia.

L’affido familiare è una straordinaria avventura e per chi la intraprende non mancheranno momenti di grande entusiasmo e gioia, ma anche momenti difficili e imprevisti.

“Sono storie – afferma l’assessora Cucci – che danno fiducia e speranza e che mi emozionano e toccano in modo particolare, anche in quanto donna e madre. Sono molto orgogliosa e grata al Servizio Sociale dell’ambito del Noncello da oltre vent’anni lavora con grandissimo impegno in questo campo, con professionalità e sensibilità, conseguendo risultati importanti, grazie a un lavoro interdisciplinare e a una rete solidissima.

E non può mancare un ringraziamento a queste famiglie che nella normalità sono straordinarie”.

Per l’occasione alcune famiglie aggidatarie hanno portato le loro esperienze e sono state premiate per la disponibilità ad accogliere.

Sono state esposte anche le testimonianze dei ragazzi accolti, dando voce ai loro sentimenti.

La solidarietà familiare è una delle più significative forme di volontariato, discreta, ma potente e meravigliosa.