Ial Fvg parla di turismo e formazione a Pordenone

PORDENONE – Giovedì 12 maggio 2022 il Palace Hotel Moderno ospita alle ore 9.30 il convegno “Turismo e offerta ricettiva: l’importanza della formazione per il consolidamento di ruoli professionali”, organizzato dalle studentesse del diploma professionale “Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza” di IAL FVG Pordenone. I relatori interpellati interverranno su temi di forte attualità: la proposta turistica in Friuli Venezia Giulia nell’era post-pandemica, il cambiamento dell’approccio del turista “tipo”, l’evoluzione dell’offerta ricettiva e la necessità di una formazione specifica degli operatori. La mattinata dei partecipanti all’evento si concluderà con un buffet preparato dallo staff della Scuola Alberghiera di Aviano.

Sarà il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani a dare il via all’evento portando i saluti dell’amministrazione comunale. La moderatrice, Francesca Casali, docente e coordinatrice dell’evento, presenterà Umberto Brusciano, Presidente IAL FVG, e Gabriele De Simone, Direttore Generale IAL FVG, che apriranno i lavori con i saluti istituzionali. Il primo intervento sarà di Bruno Bertero, Direttore Marketing di PromoTurismo FVG. La sua autorevole voce andrà ad analizzare la situazione del turismo in Friuli Venezia Giulia, i cambiamenti dovuti alla pandemia, le proposte e le strategie per un nuovo concetto di turismo. Sergio Lucchetta, che da pochi giorni ha lasciato la presidenza del Consorzio Pordenone Turismo in favore di Francesco De Felice, tratterà il tema del turismo e della ricettività nel pordenonese, sottolineando l’esigenza da parte degli operatori del settore turistico di un miglioramento del percepito. Emanuele Loperfido, Vice Sindaco di Pordenone e assessore al commercio del Comune, concentrerà il suo intervento sulle strategie di coinvolgimento delle istituzioni nella proposta turistica della città.

Dopo la pausa caffé, il proprietario del Palace Hotel Moderno Gianpiero Zanolin, in qualità di Presidente del Gruppo Albergatori andrà a parlare del sistema hotel e delle vecchie e nuove identità professionali correlate. L’esperta di turismo esperienziale Giovanna Tosetto, parlerà delle nuove professioni legate al turismo e in particolare del ruolo dell’Emotional and Sustainable Tourism Designer. Infine, Simone Bianchini, docente IAL FVG, nonché albergatore (Patriarca Hotel a San Vito), parlerà della formazione dell’operatore all’accoglienza turistica portando esempi concreti e testimonianze dirette delle ragazze.

“Il convegno, – commenta Cinzia Bianchini, coordinatrice del corso e docente IAL FVG – oltre ad essere un appuntamento di confronto su tematiche di interesse per i referenti del territorio, ha un valore formativo importante per le studentesse del quarto anno che si metteranno all’opera in modo pratico, occupandosi della segreteria organizzativa, della gestione dell’accoglienza e della sala. Contiamo molto nella formazione sul campo, da sempre baluardo della nostra proposta didattica”.

Il supporto della Scuola Alberghiera di Aviano, gruppo formato dal cuoco Zaina e dal maître Pezzella, nella preparazione del coffee break e del buffet conclusivo rappresenta la felice collaborazione fra i diversi comparti dell’istituto formativo.