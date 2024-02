Ian Paice, Deep Purple, al Capitol il 25 febbraio

PORDENONE – Torna a Pordenone uno dei più grandi batteristi rock di tutti i tempi: Sir Ian Paice, leggendario membro fondatore dei Deep Purple, uno tra i migliori e più influenti batteristi di sempre.

Ian Paice è una vera e propria icona del mondo della musica rock. Il suo stile unico, la sua tecnica e la sua capacità di adattarsi ad una vasta gamma di stili musicali, lo hanno reso uno dei batteristi più influenti degli ultimi tempi.

L’unico dei membri dei Deep Purple a essere presente con continuità sin dalle origini della band britannica, è, infatti, tra i fondatori della band nel 1968. Particolarità del suo stile l’utilizzo delle tecniche di batteria jazz e swing – poco utilizzate nel mondo rock – e la creatività dei lunghi assoli.

Oltre ad aver dato il suo inconfondibile contributo a memorabili canzoni come Hush,

Chasing Shadows, Smoke On The Water e ad aver fatto parte del progetto musicale dei

Whitesnake, Ian Paice è stato collaboratore di diverse star della musica rock e pop, fra i quali i due ex Beatles, Paul McCartney e George Harrison.

Al Capitol il famoso batterista sarà accompagnato dai talentuosi Purple Night per

ripercorrere i gloriosi successi, che portano anche la sua firma, di una delle band più influenti del panorama musicale internazionale di tutti i tempi.

I Purple Night sono una tribute nata nel luglio 2015 ed è formata da musicisti con una lunga carriera musicale alle spalle. Uniti dalla comune passione per la musica dei Deep Purple la band è fedele allo stile dei loro padri musicali e le loro serate sono condite da grande feeling e improvvisazione che le rende ogni volta uniche.

Ian Paice nasce a Nottingham, in Inghilterra, nel giugno del 1948. E’ conosciuto in tutto il mondo per essere stato il batterista di una delle rock band più conosciute, i Deep Purple, anche se la sua carriera non si può esaurire solamente con questa esperienza.

La carriera musicale di Paice è iniziata a partire dagli anni ‘60 quando si unisce ai The Maze, una band britannica che ebbe vita breve. La svolta si ebbe nel 1968 quando fu invitato ad unirsi ai Deep Purple, completando la formazione insieme a Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Jon Lord e Roger Glover.

Il contributo di Ian Paice nello sviluppo del suono della band è stato fondamentale.

Con la sua tecnica alla batteria è stato in grado di creare groove e ritmiche che

sono diventate un vero e proprio marchio distintivo del gruppo. Paice, infatti, è noto per uno stile di batteria energico che non disdegna assoli lunghi e virtuosi.

Nonostante i cambiamenti nella formazione della band, Ian Paice è rimasto un membro

costante del gruppo, diventando uno dei batteristi più longevi della storia del rock. La sua incredibile carriera non è stata priva di onorificenze e premi. Infatti, Paice è stato incluso nel 2016 nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Deep Purple.

Oltre al suono nei Deep Purple, Ian Paice ha lasciato un’impronta indelebile nella scena

musicale rock. La sua versatilità, passione e contributo a questo strumento lo hanno fatto diventare un vero e proprio punto di riferimento per gli aspiranti batteristi e per tutti gli amanti della musica.

Apertura porte e bar ore 20:15

Inizio concerto ore 21:00

Biglietto in prevendita 25 € + dp acquistabile dalla app Dice o al link

https://link.dice.fm/H2f92bdd67b3

Biglietti in cassa 29 €